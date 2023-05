Suspendido cese al fuego con disidencias de las Farc: presidente Petro ordenó reactivar operaciones

El presidente Gustavo Petro anunció que decidió suspender el cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc, en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Esto tras el asesinato de cuatro menores en el Putumayo.

El presidente Gustavo Petro publicó en la mañana de este lunes festivo una carta con la decisión unilateral del Gobierno Nacional de suspender el cese el fuego con las disidencias de las Farc, por el atroz asesinato de cuatro indígenas menores de edad en el Putumayo.

El mandatario aseguró que la decisión se debe a la grave violación a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometida por el grupo armado Estado Mayor Central de las Farc, liderado por Iván Mordisco.

Comunicado a la opinión pública sobre el cese al fuego con el EMC-FARC. pic.twitter.com/Wunu8xIQuT — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 22, 2023

“Para informar esta decisión se convocó a los delegados del EMC-Farc en el mecanismo de monitoreo, quienes se excusaron de asistir”, manifestó el mandatario en la comunicación.

En la misiva, el presidente aclaró que la suspensión del cese el fuego bilateral con ese grupo se suspende en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, lugares donde se reactivan todas las operaciones de ofensiva de la fuerza pública.

Asimismo, aseguró que su decisión fue tomado pensando en la comunidades que históricamente han sido afectadas por la injusticia y la violencia armada. "Las escuchamos, no están solas, el gobierno no es ajeno sus llamados, razón por la cual no renunciaremos a trabajar por la paz y hacer presencia de manera integral en todos los territorios con las comunidades."

La decisión se hace, añadió Petro, bajo el cumplimiento del DIH y empieza a aplicar en las próximas 72 horas.

La respuesta

Las disidencias de las Farc también respondieron a través de un comunicado la decisión del mandatario colombiano.

#CeseAlFuego 🇨🇴 A través de una comunicación por WhatsApp el Gobierno Nacional @petrogustavo suspendió el cese al fuego bilateral de carácter nacional y transitorio firmado con @EMCFarcEp 🕊️ ¡Nuestro compromiso con la construcción siempre se mantuvo! A pesar de las dificultades. pic.twitter.com/ACbiOBAdW5 — Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia (@EMCFarcEp) May 22, 2023

Algunas reacciones por la decisión tomada por parte del presidente Gustavo Petro, tras el asesinato de los menores en el Putumayo.

Tardía la decisión de suspender el cese el fuego. Al fin se tomó. Quedó demostrado el descaro de disidencias de las Farc, asesinando, reclutando forzosamente a menores y, a la vez, pidiendo parar hostilidades; le está quedando grande la paz pres. @petrogustavo. #UnFuturoPosible pic.twitter.com/Uita15oaVy — Marelen Castillo (@CastilloMarelen) May 22, 2023

Una ternura leer como el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, le escribe a Iván Mordisco para informarle que se suspende el cese al fuego son las disidencias de las FARC. https://t.co/Hy1GqJ4jzw — Hassan Nassar (@HassNassar) May 22, 2023

