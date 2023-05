Chamán le reveló vital mensaje a la abuela de niños desaparecidos en Guaviare, ¿Qué le dijo?

María Fátima Valencia, abuela de los cuatro niños perdidos en las selvas del Guaviare tras el accidente de la avioneta, reveló mensaje que le dio un chamán.

Fátima aseguró que un chamán le dio detalles de la situación de sus nietos quienes se encuentran recorriendo la selva desde hace varios días. “Me dijo que los tienen rodeados los indígenas, que los niños están vivos y los van a encontrar”, comentó Valencia en diálogo con revista Semana.

El encuentro se dio a través de una llamada en la cual el guía espiritual que se encuentra en el Amazonas, le mencionó algunos detalles.

Según las palabras del hombre, la mayor de los cuatro niños es quien guía la caminata de los hermanos y los protege de los riesgos de la inhóspita selva. “Me dijo que dos niños tienen heridas, pero la más grandecita los cuida, los limpia con cualquier cosita. Los niños están vivos, gracias a Dios (...) de pronto, hoy o mañana se encuentran. Ya los tienen rodeados”, agregó la abuela, que se encuentra en Villavicencio.

La esperanza de encontrar con vida a Lesly y Soleiny Mucutuy, y Tien Noriel y Cristin Ranoque Mucutuy, aumentó este miércoles luego de que los organismos de socorro que adelantan la búsqueda hallaran nuevas pistas dejadas por los niños.

En la intensa e incansable búsqueda están participando las Fuerzas Militares y un grupo indígena llamado Nukak. Afortunadamente, hoy miércoles, encontraron algunas pistas que los menores han dejado a lo largo del camino. Entre ellas, pañales, tenis, un accesorio de celular, una tapa de un tetero y una toalla, lo que les da indicios de estar acercándose a los menores.

“La esperanza no se pierde”, ese es el mensaje que transmiten las Fuerzas Especiales que trabajan arduamente, día y noche, en la búsqueda de los cuatro menores de edad que habrían sobrevivido a un accidente aéreo el pasado 1 de mayo.

Fuerzas especiales.

La pesadilla no quiere terminar

Al medio de comunicación señalado, esta desesperada mujer expresó su preocupación porque el cuerpo de su hoja, identificada como Magdalena Mucutuy, quien falleció en el siniestro de la avioneta. “Estoy preocupada. No me han entregado el cuerpo de mi hija y no se han encontrado a esos niños. Ay, no. Ya son 24 días desde el primero de mayo. El (cadáver) lo están acomodando. Ellos me lo entregan en San José y yo lo llevo para Araracuara, y de Araracuara a mi comunidad”, explicó Valencia.

Fuerzas especiales

