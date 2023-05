Condenan al coronel Benjamín Núñez por el asesinato de tres jóvenes: le dieron 29 años de cárcel

A la cárcel fue enviado el teniente coronel (r) Núñez por la masacre de tres jóvenes, en hechos ocurridos el pasado 25 de julio en el municipio de Chochó en Sucre. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo, lo condenó a 29 años de cárcel por los delitos homicidio agravado, privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica en documento público; y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.

El policía, quien fungía como tercer al mando en el departamento, fue acusado de haber asesinado a sangre fría a tres hombres en el platón de una camioneta de la Institución, tras el asesinato del patrullero, Diego Ruiz, en una panadería, el municipio de Sampués.

En un plan dispuesto por la Policía para dar con los perpetradores del hecho se dio el triple homicidio. La instrucción era capturar a los responsables quienes harian parte del Clan del Golfo.

La captura y asesinato

En un punto de la carretera del sector de La Garita, se da aviso por radio de tener tres sospechosos del crimen contra el patrullero, Jesús David Díaz, de 18 años; José Carlos Arévalo, de 20, y Carlos Alberto Ibáñez, de 26.

“Estando ahí en el cruce, los policías nos bajan de la moto a los tres y a ellos les empiezan a apuntar. Les dicen que se tiren al suelo boca abajo. Yo preguntaba que por qué lo hacían, que necesitábamos llegar al hospital para que atendieran a mi hermano, pero ellos no me escuchaban. Los policías empezaron a enfurecerse y a patearlos a los tres. Los policías ven mi desesperación, me empujan y me alejan de ahí, pero a lo lejos yo veía que los seguían golpeando”, contó la hermana de David Díaz, Cindy Sierra testigo del hecho.

El joven había sido previamente herido por otro policía, al parecer, por practicar acrobacias en la motocicleta y se dirigía a un centro asistencial, según la versión de su familia.

Al lugar se desplazó el coronel, cuando llegó aceptó que estaban tan golpeados que eran irreconocibles. Los subieron al platón de la camioneta y acto seguido, preguntó por el estado del policía. Le informaron que había muerto.

Aseguró que por las circunstancias en cómo encontró a los jóvenes, inmediatamente los asoció a la muerte del patrullero. “Entonces yo lo hago sin pensar, lo que hago es accionar el gatillo y dispararle al muchacho. En ningún momento yo concluí, es simplemente que asumimos porque el único que podía matar policías era el ‘Clan del Golfo’. Es que eso fue de una, le disparé, le hice tan tan. Yo le dije acuéstese y yo le disparé”, narró el coronel.

Otra versión de los hechos índica, “cuando íbamos, por una parte, del camino le dio un disparo a uno de los sujetos que ya estaba herido. Nosotros quedamos atónitos. No sabíamos qué hacer o qué decir. Luego él cogió y le dio otros dos tiros y también a los otros que estaban ahí. Nosotros no decíamos nada en el momento, estábamos callados y con miedo de alguna represalia del mando. La mirada de él (Núñez) fue suficiente para que no dijéramos nada o algo así”, aseguró un uniformado que se reserva su identidad.

Todo lo hizo frente a los otros uniformados, quienes además ocultaron la evidencia que los pudiera incriminar. El coronel se bajó antes de llegar a la clínica Fundación María Reina y se subió a otro vehículo. Así también lo hicieron la mayoría de los uniformados que estaban en el platón.

Ya fueron capturados 10 de los 11 policías implicados en el triple asesinato de estos jóvenes.

En la audiencia, el coronel (r) Benjamín Núñez, aseguró tras asumir la responsabilidad de los hechos y llegar a un acuerdo con la Fiscalía. “Obviamente, yo tomo una muy mala decisión y bueno estamos acá para contar la verdad y, obviamente, ofrecer una disculpa a los familiares y a las víctimas porque el proceder de uno no es”.

