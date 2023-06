"La carrera feliz" Polémicas ofertas sexuales a conductores de Indrive: les dicen de todo

Conductores de la aplicación que laboran en la ciudad de Cartagena, contaron a un medio nacional, que han sido víctimas acoso en medio de sus labores.

Según narran estos trabajadores, han recibido mensajes de usuarios anónimos en donde la descripción pide algún servicio "especial" que va más allá de realizar la carrera. Esto vendría llamándose "la carrera feliz", ya que en el trayecto, antes o después se practicarían actividades sexuales.

Como señaló uno de los inconformes conductores, es que por lo general son los miembros de la comunidad lGBTI quienes hacen estas indecorosas propuestas acompañadas de una buena suma de dinero. “Los que lo hacen no ponen una foto de perfil propia, sino fotos de paisajes, animales o simplemente dejan el usuario sin foto", contó.

En las propuestas que reciben a través de las aplicaciones, hay insinuaciones e indirectas de índole sexual acompañada de la tarifa que ofrece el usuario, "Es algo bastante incómodo, porque algunos de los que nos dedicamos a esta labor somos padres de familia y entramos aquí con seriedad”.

Otro de los empleados contó a dicho medio, que en una ocasión pasó por inocente, porque recogió una carrera sin detallarse a leer la descripción del mensaje. Solo vio la tarifa que estaba ofreciendo el cliente y no se percató de lo que le vendría 'pierna arriba'. “Yo, inocente de todo, fui a buscar al muchacho al barrio Manga, era la una de la madrugada. Estoy acostumbrado a que pase de todo cuando cojo ese horario un sábado, porque la gente está borracha y saliendo de fiestas. El muchacho se sentó en la silla de adelante y me dijo que si leí bien lo que me escribió. Cuando reviso el mensaje, decía que se dejaba comer por cincuenta mil. Yo de inmediato le dije que lo sentía mucho, pero que yo no había visto eso y que me respetara. Tuve que calmarme para evitar que me fuera a poner una mala calificación y después me fueran a bloquear la aplicación, ya que es mi fuente de trabajo”.

Agregó que a veces se siente intimidado sin muchas opciones de reclamar, ya que el puntaje que los usuarios dan sobre su servicio influye mucho en si continúan trabajando o no. “Entrar a esa aplicación no es fácil como la gente cree, te piden una cantidad de requisitos y papeles. Yo tuve que buscar documentos para crear el usuario y, luego de realizar un estudio, me aprobaron, al notar que yo estaba apto para brindar un servicio de calidad. La aplicación por cualquier cosa nos pone sanciones, y las calificaciones de los pasajeros lo son todo. Tengo compañeros a los que han inhabilitado, según, por prestar un mal servicio”.

Pago en especie

Un compañero del anterior denunciante, narró que a él también le sucedió algo 'bochornoso', pero esta vez, relacionado con una mujer, "se le subió una muchacha y después de hacer la carrera, ella dijo que no tenía con qué pagar, que le pagaba en especie”.

Están preocupados

Finalmente recalcaron en su inconformidad y preocupación por este nuevo hábito ya que al tratarse de temas sexuales, pueden ser perjudiciales para la imagen de los trabajadores, pueden verse involucrados en problemas judiciales o incluso en riñas o escenarios peligrosos, "nosotros no tenemos un ente que nos regule, por eso lo único que nos queda es pedirle a estar personas que por favor no lo hagan, y solicitarle a los entes de control que se adelanten campañas de concientización sobre este tipo de actos. Es importante también dejar claro que si la historia fuera al revés, y fuéramos los de Indrive los que insinuáramos cosas, seríamos los acosadores y hasta nos publicarían en las redes sociales”, concluyó el conductor.

