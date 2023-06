Gustavo Petro defendió sus reformas en plena marcha y anunció dos nuevas, ¿cuáles son?

El presidente Gustavo Petro se unió ayer a la marcha convocada por las centrales obreras y el sindicato de educadores, en respaldo a las reformas que impulsa su Gobierno en el Congreso y, de paso, anunció que presentará otras dos: a los servicios públicos y educación.

El presidente Gustavo Petro recurrió este miércoles al apoyo popular en las calles para darle fuerza a sus políticas de cambio y a la vez presionar al Congreso para que apruebe sus reformas, en medio de la crisis que vive su Gobierno por escándalos internos.

“Tenemos una inmensa movilización popular no solamente en Bogotá sino en toda Colombia. Lo necesitaba. Aquí demostramos que el Gobierno está con el pueblo, que el pueblo quiere las reformas para garantizar sus derechos fundamentales”, dijo Petro.

El jefe de Estado caminó varias cuadras en el centro de Bogotá en donde se dieron cita miles de personas convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) para respaldar las reformas y al gobernante.

Las reformas laboral, de pensiones y a la salud, impulsadas por el Gobierno, están estancadas en el Congreso porque algunos sectores las consideran un retroceso, especialmente la sanitaria.

Contra el tiempo

El Gobierno carece de mayorías en el Congreso en donde el plazo para la aprobación de las reformas vence el próximo 20 de junio, cuando termina el periodo legislativo ordinario, aunque Petro puede convocar sesiones extras.

“Este es un mensaje al pueblo, al país, al Congreso de Colombia: garanticemos los derechos de la gente, construyamos la justicia social porque esa es la paz de Colombia, no le demos la espalda a la paz, aquí con este pueblo que me acompaña, que demuestra que el Gobierno no está solo”, manifestó Petro.

El mandatario aseguró: “La gente más poderosa tiene que entender que la gente puede tener sus derechos garantizados: derecho a pensión, derecho a una estabilidad laboral, derecho a tener salud, servicios públicos sin que se arruinen por pagarlos, y derecho a vivir en Colombia”.

Según dijo, en más de 200 municipios del país la gente salió a la calle a “hacer unas notificaciones, a hacer unas solicitudes. Aquí el pueblo de Colombia, no solo su presidente, no solo su jefe de Estado, solicita que sus derechos establecidos en la Constitución Nacional sean garantizados”.

Llamado al Congreso

En medio de las manifestaciones, matizadas con expresiones artísticas, estuvo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien llamó a los partidos políticos a que “reflexionen” y “no cierren la puerta para que Colombia transite hacia los derechos”.

“Estas tres reformas las necesita el país para avanzar hacia un país de derechos que cumpla con las recomendaciones internacionales, con los compromisos firmados con otros países, pero sobre todo que desarrolle la jurisprudencia nacional, que son garantistas para el trabajo”, dijo a EFE Ramírez.

En esa misma línea se manifestó Fabio Arias, de la CUT, quien lamentó que las reformas “van a un término muy lento” por la decisión de algunos partidos de “no respaldarlas porque toca los intereses de a quienes representan hoy en la situación política del país y del Congreso”.

Momento difícil

La jornada fue también una demostración de apoyo al Gobierno en un momento de crisis por las amenazas de Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, de revelar información sobre presuntas irregularidades en la financiación de la campaña electoral que llevó a Petro a la Presidencia.

Benedetti, que fue pieza clave del triunfo de Petro, especialmente en la costa Atlántica, se vio obligado a dimitir de la embajada el pasado viernes por un enfrentamiento con la ahora exjefa de gabinete presidencial Laura Sarabia, a raíz del escándalo en el que están metidos ambos por presunto abuso de poder e interceptaciones ilegales a una niñera que trabajaba para la alta funcionaria y fue acusada de robo.

Tras su renuncia, Benedetti se distanció de Petro y del resto del Gobierno y abrió la caja de los truenos con los polémicos audios enviados a Sarabia, que fueron publicados el domingo por la revista Semana.

Anuncio de nuevas reformas: Servicios públicos y Educación

Colprensa.- Al participar este miércoles en la marcha por la defensa de las reformas sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a insistir al Congreso que apruebe las reformas a la salud, pensional y laboral.

Al hablar con miles de seguidores que salieron a las calles, Petro sostuvo que esas reformas se van discutir, pero que no permitirán que las mismas se le quite los derechos adquiridos de los colombianos, y en ese sentido pidió que marchen de forma permanente para que el Congreso las apruebe.

Desde la Carrera Séptima, a unas pocas cuadras de la Casa de Nariño, el mandatario colombiano también anunció que para el segundo semestre del año presentará dos nuevos reformas al Congreso de la República: La de los servicios públicos y la de Educación, que en su criterio es un pedido a gritos de los colombianos.

“Les pedimos el favor que las apruebe, es un derecho de los todos los colombianos”, insistió en varios momentos el jefe del Estado.

Defensoría rechaza agresiones a periodistas durante las marchas

Colprensa.- Luego de las marchas nacionales realizadas este miércoles 7 de junio, por simpatizantes del gobierno de Gustavo Petro y con el fin de respaldar las propuestas de reformas presentadas, también se denunció violencia contra la prensa.

Según expresó la Defensoría del Pueblo, se registró el maltrato contra periodistas por parte de personas que participaban en las marchas. El caso en particular fue presentado en Barranquilla, conocido a través de la regional Atlántico de la entidad.

“Rechazamos cualquier forma de señalamiento contra los medios de comunicación que pretenda amedrentar o restringir el derecho a la libertad de prensa. Uno de los pilares de nuestra democracia es el respeto y garantías al ejercicio pleno a la libertad de prensa”, expresó la entidad.

La Defensoría añadió que “resulta fundamental, tanto el respeto a la libertad de expresión de quienes salen a manifestar sus inconformismos de forma pacífica, como el respeto a la libertad de prensa en el ejercicio propio que adelantan los periodistas de cualquier medio de comunicación”.

