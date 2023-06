Encontraron sin vida a policía involucrado en la chuzadas contra la exniñera de Laura Sarabia

En plena celebración por el rescate de los menores en la selva del Yarí, fue encontrado muerto el teniente coronel, Óscar Darío Dávila Torres, al interior de su vehículo, al parecer se trataría de un suicidio.

El coronel, estaría siendo involucrado por la Fiscalía en el caso de las chuzadas ilegales de la ex niñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza.

Lea: ¡Atención! Hallan con vida a los niños perdidos en la selva: militares lo confirmaron

El cuerpo del policía fue hallado en la localidad de Teusaquillo, en la calle 22 Bis # 48 40. Un hecho que se une al escándalo que salpica al Palacio de Nariño tras las supuestas interceptaciones ilegales contra las empleadas de servicio por parte de la Dijín.

Y es que, según se conoció, el coronel era el encargado de la Oficina de Anticipativas, lugar donde se encuentra el polígrafo, que usaron con la ex niñera en el caso del robo en el departamento de Sarabia.

También: ¡Horror! Así fue el vil atraco en el que padre e hijo le dispararon a una monja: hubo pánico

El oficial se habría disparado en el vehículo, esto, de acuerdo a lo que reveló su escolta.

Foto: Fiscalía General de la Nación

El abogado Miguel Ángel del Río, señaló que este hecho se habría dado por una ‘persecución’ por parte de la Fiscalía. "El día de ayer me reuní con el Coronel Dávila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación.”

MÁS NOTICIAS:

El drama de una niña de 6 que perdió a su mamá, a su papá y al padrastro en una balacera

Grandísima falla geológica partió en dos algunas viviendas: las imágenes son impactantes

Pareja de esposos profesores aparecieron muertos en una fosa: hay dolor en Colombia