Hallan muerto a Alexis, niño de 15 años que había desaparecido tras salir a visitar a la novia

El menor fue encontrado con numerosas puñaladas en su cuerpo.

Tras nueve días de búsqueda incesante, Alexis Gómez Cardona fue encontrado luego de su desaparición en la comuna 13 de Medellín. No obstante, no se trató de un reencuentro alegre sino todo lo contrario: su cuerpo sin vida fue hallado con numerosas heridas de arma blanca, abandonado en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas.

De acuerdo a lo que se ha podido conocer, salió el pasado 3 de junio de su vivienda pero jamás regresó. Su mamá afirmó que iba camino a visitar a su novia. "Mi niño no era de estar en la calle, él siempre regresaba (…) un niño muy tranquilo, salió de la casa y dijo que iba a hacerle la visita a la novia", afirmó su mamá, Claudia Cardona, para Noticias Caracol.

El extraño caso y sospechoso

El menor soñaba con ser un gran futbolista y era muy querido en el barrio, por ser un jovencito respetuoso y educado. “Los vecinos me han dicho, han manifestado varias veces, que lo vieron salir de allá, de esa casa y que él estaba allá ese día”, añadió la madre del jovencito a la Blu Radio.

Willington Arley Cano Sarrazola, líder comunitario y entrenador de fútbol, manifestó que Alexis venía siendo acosado por un hombre que lo pretendía y le hacía regalos.

"Fue la última persona que estaba con él. Le decía al niño que si no era para él, no era para nadie, que tenía que dejar la novia. Le 'hackeó' todas las redes al niño y el día de la desaparición el niño se salió del grupo del equipo a las 6:30 de la tarde, también del grupo de la familia; el celular decía 'Alexis salió del grupo'", manifestó el entrenador a la misma emisora.

El entrenador visitó el lugar de trabajo del sujeto, donde le indicaron que había mantenido una actitud muy extraña: “Me decían: ‘profe el tipo toda la mañana lloró. El lunes lloró toda la mañana, nos tocó sacarlo para que se fuera para la casa”.

Ahora, lloran la partida del menor mientras se investigan los posibles responsables.

He pedido a la Policía Metropolitana movilizar todo el pie de fuerza necesario para encontrar a Alexis Gómez Cardona. Ofrecemos una recompensa de hasta 10 millones de pesos por quién nos ayude a dar con su paradero. Unidades del Gaula y de la Unidad de Infancia y Adolescencia se… pic.twitter.com/w6ziEJ1u9t — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 9, 2023

