Señalan a padre de niños perdidos en la selva de golpearlos

El milagro que emocionó a todo un país luego de 40 días de incertidumbre y angustia por los niños perdidos en la selva del Guaviare, parece estar ensombrecido por las polémicas declaraciones que rindieron algunos familiares de los pequeños sobre el padre de estos.

Y es que, a tres días de haberlos encontrado, siguen saliendo a la luz nuevos detalles del hecho que conmocionó al mundo. Esta vez, se trata de los preocupantes señalamientos que se le hacen al tutor de los niños y que están siendo valorados por el ICBF.

De acuerdo con las declaraciones que ha entregado la familia de Magdalena Mucutuy, mamá de los sobrevivientes, sobre Manuel Ranoque, papá biológico del niño y la bebé de 11 meses, y padrastro de las dos niñas mayores, el hombre había sido denunciado por, presuntamente, haber tratado de abusar de una las niñas. No obstante, se dijo que este también que ejercía violencia intrafamiliar contra Magdalena.

Aquellas declaraciones, provocaron la respuesta de Ranoque, quien se defendió argumentando que, desde hace seis años vivía con los niños y con Magdalena. “Las dos niñas mayores las tengo como mis hijas, les he brindado estudio y comida (...) esto es una pelea económica de familias”, sostuvo.

Ahora bien, en cuanto a las acusaciones de maltrato intrafamiliar hacia su esposa, Ranoque aclaró que “los problemas de hogares, los problemas familiares, eso es entre marido y mujer, eso no es un chisme para el mundo”. No obstante, reconoció que verbalmente y físicamente sí agredió a Magdalena, “físicamente muy poco, porque nosotros teníamos más problemas de palabra”.

Frente al supuesto abuso, dijo que la niña implicada, según él, ya dijo que era falso. “Me han tratado de violador y la niña les ha cerrado la boca diciéndoles que yo soy su papá y aclaró eso”, señaló Ranoque,

No obstante, el padre de los menores, líder indígena que también trabajó en la búsqueda de sus hijos, reveló que luego de aquellas declaraciones, el Estado no le ha permitido ver a las dos niñas mayores, que son sus hijastras, mientras que con sus hijos biológicos sí ha podido tener contacto en el Hospital Militar. “No han entendido que vengo de buscarlos desde hace 40 días y eso me tiene muy preocupado”, manifestó.

Padre de los niños teme por su vida y la de sus hijos

El líder indígena también contó recientemente que está siendo amenazado por el frente Carolina Ramírez, quien lo tiene bajo amenaza de muerte, y ese fue el motivo por el que se marchó de su comunidad y posteriormente trasladó a sus hijos en el avión accidentado.

“Ellos me están buscando para matarme, tengo amenazas. Soy un objetivo”. Y añadió, “lo que mucho más miedo me da es que sé que esas personas descaradas pueden comenzar a presionarme con mis hijos y eso nunca lo voy a permitir”, afirmó Manuel Ranoque Mucutuy en entrevista a varios medios nacionales.

En el video también se puede observar que los medios de comunicación le preguntaron si estas disidencias tenían que ver con la desaparición de los menores de edad en la Guaviare. Frente a esto, Manuel Ranoque Mucutuy afirmó que: “No... no sé”.

Asimismo, Manuel recalcó que “ellos lo único que quieren es el interés económico y mientras uno no se acoja a lo que ellos digan, uno es un enemigo para ellos”.

“Me van a buscar y que me van a mandar a una persona aquí. Esto lo escuché de la boca del dueño de la empresa de Freddy Ladino, tengo unos audios y tengo algo que mostrarles porque él esta aliado con ellos y quieren hacerme la vida imposible”, resaltó.

Luego de esas declaraciones, el hombre volvió a hacer una grave denuncia. Esta vez, sobre el por qué está siendo amenazado. Según él, las disidencias de las Farc que delinquen en la zona se querían llevar a la fuerza a sus hijos para reclutarlos.

Lo que lo llevó a levantar una denuncia en contra del grupo armado, y de un hombre en especial. Por hacer esta denuncia, las disidencias de la estructura Carolina Ramírez, bajo el mando del mafioso Iván Mordisco, lo amenazaron de muerte.

Petición al Gobierno Nacional

Luego de sus declaraciones, el hombre también hizo un llamado para que les den a él y a sus niños “una vivienda digna”, pues necesita garantizarles el estudio y la seguridad a sus hijos.

No obstante, el padre de los menores criticó a las personas malintencionadas que han tomado imágenes de los niños para burlarse y para publicarlas en las plataformas digitales.

“Totalmente en desacuerdo. Cómo van a coger a mis hijos de objeto de burla, si yo que soy el papá no lo estoy haciendo. Otras personas que están aquí, comiendo y durmiendo bien, se van para allá, los dejan ingresar, sacan fotos de mis hijos, las riegan en las redes sociales”, dijo.

Por otro lado, el hombre manifestó que no ha sido fácil entablar diálogos con los menores de edad, pues todavía siguen muy débiles tras el rescate.

Por ahora solo sigue agradeciendo “a Dios porque me los tiene con vida y para grandes cosas... De mi parte, espero que se recuperen bien. Ellos mismos darán sus declaraciones y ustedes las sabrán. Yo de mi parte no puedo exagerar, sumar y quitar”, aseguró.

