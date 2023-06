¡Justicia para Briyith! La asesinaron frente a su hija de 5 años: dicen cosas horribles sobre ella

Una madre desesperada busca la manera de limpiar la memoria de su hija asesinada. La acusan de cosas horribles, que según ella no son ciertas.

Maither Escorcia defiende la memoria de su hija Claren Briyid Padilla Escorcia, de 22 años, quien fue asesinada por sicarios el pasado 7 de junio en la casa de su abuela y frente a su hija de 5 años, en Chiquinquirá. En el ataque también murió su novio Yerquinson.

Esta dolida madre recuerda lo ocurrido ese día, a 11 de la mañana. “Mi hija se levantó, se bañó, hizo oficios en la casa donde vivía con dos hermanos y su abuela. Ella dejó los estudios hace varios años y se dedicó a ser ama de casa”, contó la madre.

Agregó que “luego de cambiarse de ropa y arreglar a su niña salió a buscar a Yerquinson para que le diera dinero y comprar unos alimentos, pero cuando salió de la casa, él venía llegando. No vivían juntos todavía”.

La mujer y el hombre se quedaron hablando en la calle, mientras la niña jugada alrededor. Estaban justo al frente de la casa de una tía de Claren que, además es vecina, cuando llegaron cuatro sujetos en dos motos y uno de los tipos comenzó a disparar.

“Lo que me dijeron es que cuando comenzaron los disparos Yerquinson cargó a la niña, luego Claren le gritó que entrara a la casa de su tía y él lo hizo. Atrás iba ella cuando el sicario le dio cinco balazos por la espalda. A Yerquinson lo balearon dentro de la casa”, dijo Maither.



La niña fue testigo del hecho y se salvó de milagro. En el atentado un joven que estaba por casualidad en el lugar también resultó herido. La Policía no ha reportado capturas por el doble crimen.

El comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón dijo que la línea de investigación está relacionada con el tráfico de drogas, pero los familiares de Claren dicen que eso es falso. “En esas casas no venden drogas, mi hija tampoco. Yerquinson era un joven que pasaba tranquilo por el barrio porque no se metía en problemas, entonces le pedimos a la Policía que capture a quién hizo esto y que explique por qué me mató a mi hija”, aseguró llorando. Las investigaciones continúan.

