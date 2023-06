Las extrañas circunstancias de la muerte del coronel Dávila, pieza clave en el escándalo de los chuzadas

El coronel Óscar Dávila, quien apareció sin vida el pasado viernes en la noche y con un impacto de bala en la cabeza, era uno de los principales eslabones de las 'chuzadas' a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

El pasado viernes, 9 de junio, y en una camioneta oficial cerca a su apartamento en Teusaquillo, en Bogotá, fue hallado el cuerpo sin vida del coronel Óscar Dávila, encargado de la inteligencia y la seguridad de la Casa de Nariño y quien estaría implicado en las 'chuzadas' a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia.

En la misma tarde de ese viernes, el uniformado que tenía sus actividades en el piso 13 de la Dian, donde habrían llevado el celular de Meza para hacerle una 'copia espejo', había hablado con la periodista Sylvia Charri, de Cambio, a quien le dijo que no podía dar información sobre el tema de las interceptaciones ilegales.

"Primero que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no. Eso sí me da pena contigo porque, hum, mejor dicho, me acaban", le dijo el coronel a la periodista de Revista Cambio.

Con su negativa ante el tema, el coronel y la periodista terminaron la conversación. Sin embargo, a las 6:14 de la tarde, el uniformado decidió devolverle la llamada a la comunicadora, pero ella no pudo atenderlo.

Sobre las 6:20 de la tarde de ese mismo día, cerca a su apartamento en el sector de Teusaquillo, el policía habría decidido quitarse la vida con el arma de dotación de su escolta, según confirmo el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Muerte en extrañas circunstancias

Cerca de las 6:20 de la tarde, el coronel Óscar Dávila iba en su camioneta junto a su escolta rumbo a su apartamento en el sector de Teusaquillo, justo donde el cuerpo del uniformado fue hallado sin vida y con un impacto de bala.

Según han revelado algunos investigadores, durante el trayecto, Dávila le habría pedido a su escolta bajarse del vehículo para que le comprara una botella de agua en una tienda cercana a su residencia.

Un video revelado por Noticias Uno muestra el momento en el que el sujeto está en el establecimiento y pide una botella de agua mientras que mira hacia la camioneta en dos oportunidades, a la vez que espera que el tendero le entregue el pedido.

El escolta paga con un billete y espera los vueltos. Cuando llega a la camioneta donde estaba su protegido, el coronel Dávila, el cuerpo del uniformado ya estaba sin vida y con un impacto de bala que ingresó por parte frontal y salió por la parte trasera de la cabeza.

Ante esta muerte en extrañas circunstancias, el abogado Miguel Ángel del Río, quien fue llamado en las últimas horas por la Fiscalía para declarar en este caso, dijo que se trataba de un suicidio y que el uniformado le había confirmado que estaba siendo presionado desde el ente acusador.

"El día de ayer me reuní con el coronel Dávila quien me buscó para manifestarme que de la Fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame", escribió el litigante.

A esa misma hipótesis se sumó el mismo presidente Gustavo Petro. "El teniente coronel de la Policía, Óscar Dávila, adscrito a la seguridad de la Presidencia se la República ha muerto por suicidio. Cerca a su casa mandó a su conductor por una botella de agua, éste dejo su pistola en el asiento y cuando regresó delante de él se suicidó con un disparo en la cien con la pistola que había dejado", relató el jefe de Estado.

Esta versión, en la cual se señala a Dávila de haber utilizado el arma de dotación de su escolta, aún no ha sido confirmada por Medicina Legal que avanza con la necropsia del cuerpo del uniformado.

¿Quién era el coronel?

Óscar Dávila se desempeñaba como jefe de Inteligencia y Seguridad de la Casa de Nariño. Bajo su responsabilidad estaba garantizar un esquema de protección al presidente Gustavo Petro en cada uno de los recorridos que el jefe de Estado hacía por todo el país.

También estaba adscrito a la Casa Militar de Palacio de Gobierno y estaba bajo supervisión de Laura Sarabia, quien hasta hace algunas semanas fue jefa de Gabinete de la Casa de Nariño y se vio obligada a abandonar el cargo tras el escándalo que involucraría 'chuzadas', presiones y hasta fuertes revelaciones de financiamiento irregular a la campaña de Petro presidente.

El uniformado había sido llamado por la Fiscalía para declarar en medio de las interceptaciones ilegales que se le habría hecho a Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Sarabia, a quien un informe adulterado de policía judicial habría vinculado con alias 'Siopas', uno de los cabecillas del Clan del Golfo.

Investigadores han revelado que el pasado 31 de enero cuando a Meza la trasladaron hasta el Edificio Galán de la Casa de Nariño para ser sometida a una prueba de polígrafo tras la pérdida de $35 millones de la casa de la entonces jefa de Gabinete, miembros de la Guardia Presidencial le habrían quitado su celular para llevarlo hasta el piso 13 del edificio de la Dian, donde funciona una oficina de inteligencia que estaba a cargo del coronel Dávila, para hacerle una copia 'espejo' al celular de la exniñera.

Según informó el fiscal general Francisco Barbosa, estas interceptaciones habrían durado por lo menos durante 10 días, pese a que los mismo investigadores alertaron que las escuchas ilegales no era a una persona vinculada al Clan del Golfo.

