La extraña desaparición de Daniela y Nicolás: salieron a verse con amigos y jamás regresaron a casa

Los jovencitos eran amigos, salieron una tarde y no han retornado a casa.

La desaparición de dos adolescentes de 17 años ha generado una profunda consternación en el municipio de Cartago, Valle del Cauca. Daniela Díaz y Nicolás Aristizábal, amigos desde hace varios meses, fueron vistos por última vez el sábado 3 de junio de 2023, cuando salieron a encontrarse con conocidos. Ha pasado más de una semana desde que se perdió su rastro, y sus padres, desesperados, claman por su regreso.

Desde aquel sábado, la angustia ha aumentado en el municipio, ya que no se tiene información clara sobre el paradero de los dos adolescentes. A pesar de los esfuerzos realizados por sus familiares y las autoridades locales, no se ha logrado obtener ninguna pista significativa que pueda llevar a su ubicación.

"El niño nunca suele dejarme de hablar o contestar el celular. En ese momento no me contestaba y tampoco le llegaban mensajes. La mamá de la niña me llama y me dice que tampoco aparece Daniela", narró Lina María Gómez, mamá de Nicolás, para Noticias Caracol.

Apareció la moto del joven

El 5 de junio, se encontró la motocicleta en la que se movilizaba Nicolás cerca de un área rural en Cartago. Este hallazgo ha generado aún más preocupación entre los habitantes de la región, ya que podría ser un indicio de que los jóvenes se encontraron en una situación de peligro.

“Se encuentra la moto en la vereda Guayabal de Cartago. Avisan dos trabajadores para que llamen a la Policía. Ellos la recogieron y se la llevaron. No saben el dolor y la angustia en la que me encuentro todos los días al despertar y no poder ver a mi hijo, les pido el gran favor para que las autoridades me colaboren para encontrar a mi hijo y Daniela”, complementó la mujer en el mismo medio.

La comunidad local se ha unido en una campaña de búsqueda y difusión de información para tratar de obtener cualquier indicio que pueda llevar al paradero de Daniela y Nicolás. Las autoridades han realizado entrevistas a familiares, amigos y conocidos de los adolescentes, pero hasta ahora no se ha obtenido ninguna pista sólida sobre su desaparición.

Los padres de Daniela y Nicolás, angustiados y esperanzados, han hecho un llamado a la población para que cualquier información relevante sobre el paradero de sus hijos sea compartida con las autoridades. También han pedido a aquellos que puedan tener información que se acerquen de manera confidencial para contribuir a la búsqueda.

La incertidumbre y la preocupación siguen en aumento en el municipio de Cartago, mientras la comunidad espera con ansias que Daniela y Nicolás regresen sanos y salvos.

