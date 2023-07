Óscar Iván Zuluaga renunció al Centro Democrático tras revelación de audios de Odebrecht

El partido Centro Democrático confirmó que el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga renunció a la colectividad tras las nuevas revelaciones en el escándalo por la financiación de Odebrecht a la campaña del año 2014.

El partido El partido Centro Democrático confirmó que el excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga renunció a la colectividad tras el escándalo en el que se estaría involucrado con la financiación de Odebrecht a su campaña del año 2014.Democrático anunció que le aceptó la renuncia al excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, debido a las investigaciones que lo señalan de haber recibido dinero de la empresa Odebrecht para la financiación de sus campañas políticas.

De acuerdo con un comunicado difundido en la mañana de este jueves, “como consecuencia de hechos que son de público conocimiento”, la colectividad informó que “aceptamos su decisión y reconocemos el sentimiento y la indignación de nuestros militantes y de muchos colombianos ante lo sucedido”.

Más adelante, el documento reiteró que “para bien de nuestra democracia, hoy más que nunca la justicia tiene la responsabilidad con los colombianos de clarificar todas las dudas y los gravísimos cuestionamientos que recaen sobre la financiación de las campañas presidenciales de 2014, 2018 y la actual del 2022” (sic).

Aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) archivó la investigación en su momento, la nueva evidencia le dio un impulso al expediente penal, por lo que la Fiscalía citó al político a rendir testimonio y lo acusará formalmente.

La situación también dejó mal parados a Alexánder Vega y Carlos Camargo, registrador Nacional y Defensor del Pueblo, respectivamente, quienes para la época de los hechos eran magistrados del CNE y tuvieron a su cargo las indagaciones contra Zuluaga.

En una de las conversaciones grabadas, Zuluaga dijo: “Hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto hay que sacarlo en tablas, porque si no, se forma una crisis institucional ni la berraca’”.

A su turno, Vega ha manifestado que actuó conforme a la ley, y que haber archivado el proceso obedeció a una investigación seria que se basó en la evidencia disponible. Algo similar ha dicho Camargo.

Puede leer: Fiscalía inspeccionó sede de la Asamblea del Atlántico por el caso Nicolás Petro

La investigación penal

El escándalo de Odebrecht consiste en una serie de actos de corrupción, sobornos y tráfico de influencias apalancados por esa multinacional brasilera, que en varios países del continente repartió coimas y financió campañas políticas para conseguir contratos multimillonarios de infraestructura.

En Colombia, la Fiscalía creó un grupo de tareas especiales para encargarse del caso, el cual está conformado por 15 fiscales, 10 asistentes y 15 investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), los cuales tienen apoyo de la agencia estadounidense FBI.

Cerca de 130 personas, entre funcionarios y particulares, fueron involucradas en el expediente, de los cuales han sido condenadas 18 a la fecha.

En el caso puntual de Zuluaga, el ente acusador lo investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y fraude procesal. En la misma causa penal están inmersos su hijo David Zuluaga Martínez y la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez.

Según la teoría del caso, “en 2014 el entonces candidato a la Presidencia, Óscar Iván Zuluaga Escobar, se habría reunido en varias oportunidades, en su apartamento del norte de Bogotá, con el exdirectivo de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli. En los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la multinacional brasileña para pagar parte de los servicios que el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ‘Duda’ Mendoça, prestaba a la campaña”, indicó la Fiscalía en un reporte reciente.

Y agregó: “Entre junio y julio de 2014, Odebrecht giró 1’610.000 dólares a las cuentas de una empresa que el reconocido publicista tenía en Panamá. De esta manera, el aspirante presidencial, presuntamente, terminó de cubrir los honorarios de ‘Duda’ Mendoça”.

En la contabilidad presentada al CNE, el entonces candidato omitió este rubro.

MÁS NOTICIAS

Con la emergencia económica, gobierno de Petro podría dar contratos ‘a dedo’ durante las elecciones

Uribe se pronunció ante financiación de Odebrecht a campaña de Óscar Iván Zuluaga

Petro afirmó que el suicidio de coronel Dávila fue por presiones de los periodista