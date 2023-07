Sujeto obsesionado tiene amenazada y casi 'loca' a una mujer: "está mal de la cabeza"

El sujeto ha creado perfiles falsos en redes sociales y hasta ha amenazado a la familia de la joven.

Una completa pesadilla vive una mujer en Bogotá. Lina Rezk Rojas lleva un año sin salir de su casa por el temor de cruzarse con César Alejandro Díaz, un hombre que trabajó en el área de seguridad de la compañía para la cual laboraba. Al parecer, este se obsesionó con ella.

Según contó a medios nacionales, el sujeto la tiene intimidada, asustada e incluso le ha arruinado su vida, ya que siente temor de que el señalado la persiga, la acose o hasta la mate. Por eso, trabaja desde casa y no se asoma casi a nada.

En un video, una prima de la afectada contó todo lo que el hombre ha hecho para aparentar que sostiene una relación con Lina. Los actos enfermizos al parecer no tienen límite, no quiere que nadie se le acerque, "Él era el vigilante de la compañía para la que ella trabajaba hace dos años. Él se obsesionó. Ellos nunca tuvieron una relación y ella puso la denuncia y lo echaron, pero él sigue acosándola y persiguiéndola", aseguró la allegada.

El presunto obsesionado, es un joven llamado César Vivas, quien según las quejas tanto de la víctima como de la familia, ha creado perfiles falsos en redes sociales y ha amenazado a Rezk con secuestrarla y atentar contra su vida. Incluso, se ha tomado el atrevimiento de contactar a familiares lejanos de su objetivo, para decirles lo que le hará a Lina si esta no le corresponde a su “amor”.

Ante el riesgo inminente de un posible ataque, la víctima principal tomó cartas en el asunto e interpuso una denuncia. Sin embargo, tiempo después fue llamada para que intentara conciliar con su agresor, "Yo estaba en pánico, ansiosa, y me parecía imposible ir a eso porque un acoso no se concilia. Yo no fui y archivaron el caso. Me recomendaron volverlo a poner de cero y ese me lo asignaron a un fiscal, pero que en esa Fiscalía no era, volví a ir y me dijeron lo mismo. Parece que ninguna quiso hacerse responsable y ese caso está archivado", aseguró en una entrevista para El Tiempo.

En la publicación de la prima de Lina, hay evidencia de los mensajes amenazantes que el hombre le ha dejado a la joven. "Tú tienes que ser mía. Eres lo único que quiero en esta vida y si no eres mía no serás absolutamente de nadie, yo no voy a permitirlo", se lee en una de las capturas de pantalla que compartió.

A pesar que ella bloqueaba las cuentas de donde le llevaban mensajes de ese calibre, él se las ingeniaba para crear otras y desde allí seguir molestándola, "ha creado perfiles falsos para preguntarle a los conocidos de Lina sobre su paradero y ha publicado imágenes con su información, reportándola como perdida y afirmando que es su prometida y que está en embarazo, para que así las personas reporten dónde la han visto, es enfermizo", dijo la vocera de Rezk.

Todo se salió completamente de control, cuando este hombre publicó en una red social que se casaría con ella este próximo 21 de diciembre.

Claramente, todos estos actos tienen completamente desestabilizada a la joven. Quien ya no sabe ni qué esperarse por parte de este sujeto. "Llevo bastante tiempo sintiendo que mi vida corre peligro. Lo que yo siento es que él no está en este país, pero tengo la preocupación todo el tiempo de que consiga el dinero para venirse a Colombia y sé que el primer lugar que va a tratar de encontrar es mi casa. Como las amenazas de muerte han sido tantas, también temo por la vida de mi pareja porque él me dijo que había contratado a algunas personas para asesinarlo", sostuvo al diario ya mencionado.

Sobre la respuesta institucional, asegura que están teniendo algunos acercamientos, pero todavía no hay nada concreto. "Hoy la Fiscalía contactó a mi familia porque yo no tenía mis datos públicos y parece que nos van a enviar una citación para ampliar información del caso. También se contactó conmigo la Línea Púrpura, pero no sé qué va a pasar", confesó Rezk.

