Emotivo encuentro de madre e hija después de 40 años: su expareja y expatronas se la robaron recién nacida

La mujer se reencontró con su familia después de 40 años, quería saber de su madre biológica y la encontró en Medellín.

El encuentro, que se conoció a través de Noticias Caracol, narra una triste historia vivida por Martha, la madre de Laura, que llegó a Medellín víctima del conflicto a trabajar, su ex pareja y sus ex patronas le indujeron el parto y le robaron a su hija recién nacida.

Ambas se encontraron después de 40 años y se fundieron en un abrazo, el cual abre heridas del pasado, por la forma en cómo le arrebataron a su bebé, de quien no sabía, era una niña.

“Algo increíble, nunca me esperé esto, esta sorpresa, y mucho menos ahora tan pronto. Ya había perdido la esperanza porque, es más, yo ni siquiera sabía que tenía una hija que existía, o que tenía hija y una nieta. Mejor dicho, es una sorpresa, un regalo que llegó a la vida mía”, dijo la madre.

Por su parte, Laura que vivió toda su vida en Inglaterra, donde llegó adoptada, señaló que había tenido muchos temores y que hasta este momento, a través de una fundación, decidió dar el paso para conocer a su familia en Colombia.

“En este momento me siento muy feliz, esperé esto toda mi vida y no pensé que fuera a suceder. Tenía demasiado miedo de hacerlo antes porque no sabía si me rechazarían, así que esperé hasta estar aquí; feliz por el resultado que suceda, sea que ella no quiera conocerme está bien porque tengo mi propia familia, pero aun así quería conocer mis raíces”, contó al medio mencionado.

En el encuentro, Laura dice que le gustaría volver a Colombia y que su familia la visitaran en Inglaterra, donde reside con su esposo y su hija.

