¡Indignante! Estudiante golpeó a su profesora en el rostro, le pegó por esta razón

Una profesora denuncia a través de TikTok, que fue atacada por una estudiante en el rostro apoyada por los demás compañeros.

El hecho ocurrió en las instalaciones del colegio Costa Rica de la localidad de Fontibón en Bogotá, cuando la docente le solicitó a una estudiante del grado undécimo en reiteradas ocasiones que no usara el celular en clase.

La docente, identificada como Dalia, expuso su caso a través de redes sociales y mostró como le quedó el ojo, tras el fuerte golpe que le propinó su estudiante.

Ella estaba dictando su clase normalmente, cuando observó que la estudiante utilizaba el celular, le solicitó que guardara el teléfono o que se retirara del salón, pero la menor no accedió.

Ante la situación decidió quitarle el celular, algo que enfureció a la menor “se me abalanza, de una forma violenta, me arrincona, me empuja, empieza a esculcar desesperada. Yo invito a los estudiantes para que alguien filme lo que está pasado”, contó.

La estudiante, no feliz con el resultado y acusándola de querer robarle su celular, cerró las puertas del salón con la complicidad de los otros compañeros, impidiendo que la profesora saliera del salón y le propina un puño con anillos en la cara, dejándole como secuela un ojo morado.

La Institución Educativo señaló que ya tienen conocimiento del caso, y que actuaran de acuerdo a la Ley 1620 activando los protocolos respectivos.

