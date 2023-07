El "Negro Ober" de amenazas de muerte a estar "arrepentido": está desesperado por el aislamiento en la cárcel

El pasado 25 de marzo se dio a conocer un video de Ober Ricardo Martínez, líder de los rastrojos costeños, el cual desde la cárcel amenazaba a comerciantes y las autoridades por la captura de su esposa.

“A mi mujer no la van a poner a pagar por los actos míos, yo pago y me hago responsable de mis actos, mi mujer no tiene nada que ver en nada”, dijo el hombre desde la cárcel de Palogordo en Santander.



Y lanzó una intimidante amenaza: "Se murió el fiscal Pecci ahora que no se muera cualquier hijue** en esta mie**. Estoy dispuesto a lo que sea, o me sueltan a mi mujer o vamos a ver cómo es que estamos. No diré más nada, solo que Dios lo bendiga".



Tras el escándalo de estos hechos sucedidos, alias ‘el negro ober’ parece estar arrepentido de los hechos, luego de conocerse que presentó dos cartas al Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) pidiendo protección por amenazas en su contra al interior de la cárcel y solicitando rebajas de su pena.



Este medio pudo conocer las dos cartas que, desde la cárcel de alta seguridad de San Isidro en Popayán, donde está recluido ahora el Negro Ober, presentó al INPEC donde expresa el arrepentimiento de sus acciones.



Igualmente, dijo que se comprometía de su parte y con los Rastrojos Costeños a bajar el índice de homicidios, de criminalidad y de extorsiones en Barranquilla, pero que estaba desesperado por el aislamiento que vivía en la cárcel.



“A la vez, les solicito también que por favor me den la oportunidad nuevamente, de enviarme a un patio e irme resocializando y compartiendo con otros presos, así poder ir cambiando la mente con tanto encierro. Todos somos seres humanos y cometemos errores. Por eso hago tal solicitud, porque llevo varios días aislado”, dice la carta con fecha de 29 de mayo.



En la segunda carta conocida con fecha de 13 de julio, reclamó por sus derechos. “Por qué ordena extremar medidas de seguridad conmigo si yo no tengo nada contra usted y puedo vivir en cualquier patio (..) Legalmente son cinco los días de castigo y aquí se están violando mis derechos como persona y humano que soy”, expresa en la carta.



En la respuesta por parte del Inpec y que también conoció este medio, se rechazó las solicitudes al negro Ober al determinar que “para estos efectos se consideran la personalidad del sujeto, sus antecedentes y conducta”.



Para la entidad se extremaron las medidas de seguridad debido a sus acciones previas, donde ordenaba a sus cómplices fuera de la cárcel asesinar a comerciantes que no pagaban las extorsiones. Sumado a que en sus celdas se le encontraron celulares donde amenazaba, droga y otros elementos que guardaba de forma ilegal en las distintas cárceles donde ha estado.

