¡Terrible! Estudiantes abusaron de una compañera de 12 años y la dejaron embarazada; siguen estudiando como si nada

El hecho ha dejado en estado de shock a la familia de la menor, quienes se enteraron de esta dolorosa situación durante una visita al médico.





La niña, con tan solo 12 años de edad, habría sido víctima de abuso sexual por parte de compañeros de grado séptimo de su misma Institución Educativa, un colegio ubicado en la localidad de Los Mártires, en la ciudad de Bogotá.

A través de Caracol, en el programa ‘Ojo de la Noche’, se dio a conocer el grave suceso. Los padres de la niña, quienes son sordos, quedaron sorprendidos ante esta situación, especialmente cuando el médico les informó que tenía cuatro meses de embarazo y que su estado era de alto riesgo, por lo cual la menor decidió abortar.

Lea: Tristeza por la muerte de Lineth: antes de partir solo mencionaba el nombre de su hija

La madre relató: "Decidí estar pendiente de la educación de mi hija en este colegio, y fue entonces cuando me contó la situación con los otros estudiantes, que son como tres niños. Quedé alterada y me pregunté: ¿qué está pasando? ¿Por qué no me lo había dicho antes?".

Frente a este caso, los padres aún no han interpuesto una demanda por estos hechos, debido a que, al ser sordos, encuentran complicaciones para ser atendidos por los funcionarios de la Fiscalía, quienes no disponen de traductores de lenguaje de señas.

Solicitan la intervención del ICBF y de la Policía de Infancia y Adolescencia para que tomen cartas en el asunto, ya que en la Institución Educativa no se ha tomado ninguna decisión y los menores continúan asistiendo a clases como si nada hubiera ocurrido.

Además: ¡Impactante! Varias personas casi terminan aplastadas por un contenedor: quedaron congeladas

La niña se está recuperando del procedimiento en el Hospital San Ignacio y está siendo atendida por un equipo del ICBF, quienes están trabajando para garantizar el restablecimiento de sus derechos y brindarle apoyo psicosocial.

MÁS NOTICIAS:

Traumasur celebra 30 años de excelencia y presenta nuevas marcas en su aniversario

Joven grabó a taxista que se masturbó mientras conducía: "hacía movimientos extraños"

¿Quién reemplazará a Irene Vélez? Conozca el perfil del nuevo ministro de Minas del Gobierno Petro