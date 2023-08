Pareja de Nicolás Petro denunció que la Fiscalía los grabó desnudos durante el proceso de captura

La pareja sentimental de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, denunció que agentes del CTI grabaron de manera pervertida.

Mientras Nicolás Petro y Day Vásquez asisten a la audiencia para que la Fiscalía General de la Nación les impute los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; la pareja del diputado, Laura Ojeda, denunció en sus redes sociales que se sintió vulnerada cuando el pasado sábado agentes del CTI ingresaron al apartamento a capturar al corporado del Atlántico. Lea también: Nicolás Petro, hijo del presidente, colaborará en la investigación en su contra

"Quiero informar a la opinión pública que el sábado 29 de julio fui atropellada en mi derecho a la dignidad como mujer, con los operativos realizados por agentes de la Policía en mi residencia (...) con la finalidad de realizar un allanamiento, los agentes ingresaron al inmueble sigilosamente a las 6:00 a.m. grabando con video la diligencia y yo me encontraba desnuda. No me fue respetada esa condición ni mi estado de embarazo que ya cumple ocho meses", dijo la mujer.

En medio de su denuncia también aseguró que le incautaron objetos personales que son "indispensables" en su vida y la de su bebé: "Un dinero que me pertenece exclusivamente a mí, mi teléfono celular con la información y contacto de mis médicos, historia clínica y demás relacionado con el embarazo, mi computador, que es mi herramienta de trabajo".Lea acá: Las cuentas que Fiscalía hizo sobre gastos de Nicolás Petro, hijo del presidente

Justamente en medio de la captura de Nicolás Petro, el pasado sábado a las 6:00 de la mañana, agentes del CTI hallaron $25 millones en efectivo los cuales fueron decomisados.

