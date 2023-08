No se quedó con nada Juan Diego Alvira y se fue contra Gustavo Petro por su hijo Nicolás: esto le dijo

"Juan Diego Alvira, el periodista y presentador ibaguereño, no se quedó callado y criticó duramente a Gustavo Petro por una entrevista que Nicolás Petro, hijo del presidente, dio a la Revista Semana.

En dicha entrevista, Nicolás habló sobre su caso relacionado con delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Admitió que durante la campaña de "Petro Presidente" se recibieron supuestos dineros ilegales. También compartió experiencias sobre su relación con su padre en medio de toda la situación mediática y el proceso judicial en su contra. Expresó su dolor al sentirse abandonado: "Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo".

La entrevista de Nicolás Petro generó diversas opiniones, ya que no pintó una buena imagen de su padre. Señaló que fue un padre indiferente que lo utilizó como "ficha de ajedrez" para su beneficio y lo dejó de lado cuando estalló el escándalo.

Juan Diego Alvira fue uno de los críticos más destacados respecto a la entrevista y afirmó: Leo entrevista a Nicolás Petro a Semana y veo que es un hijo que habla con el dolor que produce el abandono de un padre. Difícil oír a un presidente hablar de cambio y del otro país abandonado por castas políticas, cuando él mismo abandonó a su hijo y fue mal papá".

