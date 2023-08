María, la mujer que falleció tras lanzarse de un taxi porque al parecer, le cobraron “caro”

La mujer se tiró del taxi en movimiento, cuando el taxista la llevaba al sitio donde la recogió.

El pasado domingo 6 de agosto, la ciudad de Barranquilla se vistió de luto tras la trágica noticia del fallecimiento de María del Carmen Cárdenas, de 36 años, quien había estado luchando por su vida en una clínica de la ciudad después de un impactante incidente que ocurrió el miércoles 26 de julio.

La versión preliminar apunta a que la mujer se lanzó de un taxi en movimiento, una decisión que tuvo consecuencias fatales.

Según relatos iniciales, el fatídico episodio tuvo lugar en el sector de Alameda del Río, Barranquilla, cuando María del Carmen se encontraba en un taxi durante la noche. Al parecer, una discusión entre la mujer y el conductor del taxi surgió debido a un desacuerdo sobre el valor del servicio. La versión del taxista, recogida por el medio Impacto News, detalla que el desacuerdo se centraba en el precio del trayecto.

El conductor, en su testimonio, explicó que tras la discusión, María del Carmen le solicitó que la dejara en un punto específico del trayecto, Alameda del Río. Sin embargo, el conductor señaló que olvidó el nombre del conjunto residencial, por lo que le preguntó nuevamente.

La discusión sobre el precio continuó y el taxista explicó que le había cobrado 17.000 pesos, incluyendo un recargo nocturno.

La mujer expresó su descontento con el precio y manifestó su intención de no pagar, de acuerdo al conductor. El taxista mencionó que, en ese momento, María del Carmen insistió en que la dejara allí, antes de llegar a su destino final, y que ella no le pagaría. Frente a esto, el conductor propuso devolverla al punto de recogida. “Le pregunté el por qué no me había preguntado antes. Ella se molestó un poco y me dijo que la dejara allí (aún no estaba en el edificio al que iba), que no me iba a pagar. Yo le contesté que no me pagara, que entonces la iba a devolver a donde la recogí”, afirmó el hombre para EL HERALDO.

La situación se volvió aún más tensa cuando la mujer expresó su amenaza de lanzarse del taxi si el conductor no la detenía en ese instante. Según el relato del taxista, él no tomó en serio esta amenaza, ya que consideró que era una medida extrema. Sin embargo, para sorpresa de ambos, María del Carmen abrió la puerta del vehículo en movimiento y se lanzó al suelo.

Tras el impactante incidente, el taxista detuvo el vehículo y solicitó asistencia. Recogió las pertenencias de la mujer y llamó a una ambulancia. María del Carmen fue trasladada a la Portoazul, donde recibió atención médica. La Policía de Tránsito y la Sijín llegaron al lugar para recabar información y tomar testimonios.

La trágica historia de María del Carmen Cárdenas ha conmovido a la comunidad de Barranquilla y ha generado debate sobre los aspectos relacionados con la seguridad en los servicios de transporte público y las reacciones extremas en situaciones de tensión. Las autoridades continúan investigando el caso para esclarecer los detalles y brindar respuestas a la familia de la víctima.

