¡Audios de terror! Revelan las conversaciones de policías asesinados en medio de ataque

El atentado que sucedió en la mañana de este sábado 12 de agosto indignó a gran parte del país.

Mientras se revelan detalles de lo ocurrido, se conoció el diálogo en audio que sostuvieron los policías con la central, mientras reaccionaban al ataque.

Debido a este ataque en el que fallecieron tres uniformados, así como el secuestro de un soldado también un fin de semana y la detonación de cilindros bomba en contra de varias estaciones de policía, el presidente Gustavo Petro citó a un consejo extraordinario de seguridad para analizar la compleja situación de seguridad en el departamento del Cauca.

La revelación la hizo Semana, que publicó una transcripción de los audios en su sitio web. El diálogo muestra parte del terror que vivieron los uniformados y la Central reporta lo sucedido a un coronel.

Este fue el diálogo:

Central: “Desde la estación andan por fuera cuatro unidades y se escuchan disparos y explosiones”.

Coronel: ¿Usted dónde se encuentra?

Central: “Desde el punto de información, pero los disparos se escuchan desde acá. Me informan que están heridos, están heridos, hay unos compañeros que están heridos y tirados en la vía”.

Coronel: ”¿Dónde tienen las heridas?”

Central: “Informan uno tiene un disparo en la espalda, mi coronel”.

Coronel: “¿No hay forma de trasladarlo al hospital? Llámese al hospital urgente”.

En el diálogo habla un policía, que reclama porque los están dejando solos en esa zona del país.

“Ven que no tenemos gente y ustedes preguntando maricadas (...). Jueputa pa’ pasar revista si tiene tiempo, pero para estar acá no, ¿cierto? Gran hijueputas, nos dieron, nos dieron y acá no vienen a apoyar nada, ni mierda, saben que no hay personal acá”.

“Los dos compañeros están 901 y sin armamento”, dice uno de los uniformados, que recalcan que a los policías asesinados los despojaron de sus armas de dotación.

