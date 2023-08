Esta es la serie de Netflix que el presidente Gustavo Petro recomendó a los colombianos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro recomendó esta serie por su temática en contra del fascismo y por lo importante, según él, que es para la reflexión del país entorno a este fenómeno político.Le contamos cuál es:

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sorprendió a sus seguidores con una nueva declaración en Twitter.

En el trino compartió su recomendación de una serie de Netflix que lo emocionó y que considera esencial para la reflexión.

La serie en cuestión es "Los Pacientes del Doctor García", una producción española que aborda temas históricos y políticos relevantes para la actualidad.

La trama se basa en la vida del Doctor Guillermo García, un médico y diplomático español que desempeñó un papel fundamental durante la Segunda Guerra Mundial al ayudar a refugiados a escapar de la persecución nazi y obtener visas para ingresar a España.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro recomendó esta serie por su temática en contra del fascismo y por lo importante, según él, que es para la reflexión del país entorno a este fenómeno político.

"El domingo pude ver televisión de nuevo; hacía tiempo que no lo hacía. Pude ver una serie de Netflix que me emocionó y que les recomiendo. Se llama 'Los Pacientes del Doctor García'. La serie española muestra por qué es tan indispensable hoy no volver a los fascismos de ayer que se impusieron a la fuerza en España y Argentina."

El presidente Gustavo Petro aprovechó para destacar la relevancia de la serie en el contexto actual de Colombia. "Por qué es tan importante desatar una democracia en movimiento en Colombia."

Con esta declaración, el presidente de Colombia Gustavo Petro señala la importancia de aprender del pasado para evitar la repetición de regímenes totalitarios y resaltar la necesidad de un sistema democrático en constante evolución.

La recomendación no solo invita a los colombianos a disfrutar de una serie histórica, sino que también sugiere que la serie puede servir como catalizador para el análisis y la reflexión sobre el rumbo político del país.

Aquí el link del trailer de la serie: https://youtu.be/6qq5j8SaMDE

