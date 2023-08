Habló una de las vecinas de la mujer que cayó desde un séptimo piso, en medio del temblor

Con tristeza profunda se reportó la única víctima mortal, tras el sismo de gran magnitud registrado el pasado 17 de agosto.

Momentos de pánico vivieron algunos residentes de un conjunto residencial del barrio Madelena. Pues, sumado al miedo por la fuerte magnitud del movimiento telúrico, tuvieron que presenciar la muerte de una joven, quien al parecer sufrió una crisis al no poder salir de su apartamento ubicado en un séptimo piso e intentó saltar por la ventana hacia el balcón vecino, sin embargo, resbaló y cayó abruptamente sobre un andén. (¡Lamentable! Mujer entra en pánico durante fuerte temblor y se lanza desde el séptimo piso de su apartamento)

En esos momentos algunas personas se encontraban en las ventanas esperando que el temblor fuera disminuyendo, sin pensar que serían testigos de un horrible hecho.

Precisamente una de esas personas, trasmitió su sentimiento de dolor y consternación a través de un trino, “no pudimos hacer nada”. Al tiempo que manifestó: “Me tiene muy triste lo de mi vecina, me tiene en shock, me tiene con miedo, me tiene pensativa y achantada. Qué dolor, Dios mío, todo fue en cuestión de segundos”.

Esta es la única muerte que se registró tras la serie de eventos sísmicos que se registraron durante el día y en la noche sobre las 8:15 p.m., que hizo salir a los bogotanos de sus apartamentos y casas, cuando un sismo de magnitud 5,1 se presentó en Restrepo, Meta.

Tras darse a conocer el desafortunado hecho, las autoridades comenzaron a referirse sobre lo sucedido. Recordaron a la comunidad, que en situaciones como la que se vivió ayer, lo más oportuno es guardar la calma y tranquilidad, ya que entrar en pánico solo genera que todo empeore.

Una vecina informó que, al parecer, tras el primer sismo, María Liz Moreno Mosquera (la víctima de 26 años) llamó a la recepción del conjunto a pedir ayuda. Sin embargo, con la primera réplica, de magnitud 5,6 en la escala de Richter, decidió lanzarse por la ventana debido a los nervios.

