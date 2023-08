Jota P. se ensaña contra Gustavo Petro: lo crítica por estar viendo películas en Netflix mientras asesinan a policías en el país

El presidente Petro decidió confesar a través de sus redes, que el domingo pasado había visto la serie de Netflix “Los pacientes del doctor García”, por lo que desencadenó una serie de críticas alrededor de su comentario.



Nuevamente el senador santandereano Jota Pe Hernández se desató en contra del mandatario, pues le pareció inoportuno que mientras en el país matan policías y militares, el actual gobernante se la pase viendo series en la plataforma streaming.

Recordemos que el pasado 12 de agosto, las disidencias de las Farc atentaron contra la vida de uniformados que se encontraban en un puesto de control, en la vereda La Estación, a 15 minutos del casco urbano de Morales (Cauca).

En este acontecimiento fallecieron el subintendente Michael Luis León Aja y de los patrulleros Emily Mallerly Rodríguez Gamboa y José Laureano Orozco Bedoya.

Sin embargo, un día después de este ataque, el jefe de Estado escribió en su Twitter "El domingo pude ver televisión de nuevo. Hacía tiempo no lo hacía. Me pude ver una serie de Netflix que me emocionó y que les recomiendo. Se llama 'Los pacientes del doctor García'. La serie española muestra por qué es tan indispensable hoy no volver a los fascismos de ayer que se impusieron a la fuerza en España y Argentina. Por qué es tan importante desatar una democracia en movimiento en Colombia".

Por lo cual, en seguida el congresista realizó una fuerte crítica rechazando el ejercicio de gobernabilidad de Gustavo Petro, debido a que le está dando la espalda a la crisis de violencia que continúa en el país. "La burbuja en la que antes vivía Ivan Duque, tiene un nuevo ocupante. Gustavo Petro, el mismo que mientras matan a nuestros policías y militares, mientras crece la inseguridad en Colombia, mientras siguen masacrando a los líderes sociales, el señor se la pasa viendo Netflix", señaló Jota Pe Hernández en su cuenta de Twitter.