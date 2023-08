¡Casi le arrancan la cabeza! Por poco le acaban la cara a cachetadas a presunta ladrona

Cada vez se ha vuelvo más usual, que los ciudadanos cobren justicia por mano propia con aquellos delincuentes que les roba "la tranquilidad".

A diario se reporta gran cantidad de hurtos a lo largo y ancho del país. La 'ladronera' parece estar alborotada por todo lado. Sin embargo, es Bogotá una de las ciudades en las que más se hace evidente.

La comunidad ya cansada de tanto hurto, ha decidido con el paso del tiempo ingeniarse la manera de castigar a estas personas amigas de lo ajeno, con una alternativa que para algunos resulta pedagógica: la famosa "paloterapia".

Recientemente se registró en la Capital del país, un caso de robo que terminó tremendamente mal. Dos mujeres residentes de la localidad de Bosa, alertaron con gritos a todos sus vecinos sobre una pareja de delincuentes que estaría robando en las viviendas.

Según medios locales, al verse descubiertos, el hombre sin importar que iba con su compañera de fechorías, salió corriendo sin mirar atrás. Mientras que ella quedó abandonada a su suerte en medio de una turba de personas furibundas.

Aunque también intentó escapar, no le fue posible. La atraparon y la empezaron a agredir sin ningún reparo, “Esto le pasa por meterse a la casa de mi hermano”, le reclama una mujer a la señalada. En esto, la presunta delincuente le grita que "por favor no me pegue más".

Aunque se desconoce cómo terminó el caso, el video ya es viral en redes sociales.

En #Bosa el Palmar fue capturada una mujer mientras robaba una vivienda.

Su compañero huyó con algunas pertenencias.@SeguridadBOG @PoliciaBogota pic.twitter.com/gDXL5sV3mQ — Bosa B7 (@bosa_b7) August 25, 2023

