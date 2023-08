Carlos Lucio confirmó rumores sobre la salud de Petro: "estaba ido, estirado en el suelo de la sala de su casa"

Tras rumores sobre los posibles problemas de salud, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt volvió a cuestionar al jefe de Estado y dijo que cuando lo visitó en Bruselas, Bélgica, el mandatario estaba en una "profunda crisis". Carlos Lucio confirmó esa versión.

A los cuestionamientos sobre el posible estado de salud del presidente Gustavo Petro se sumó la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, quien volvió a dar detalles de la "profunda crisis" en la que habría encontrado al jefe de Estado años atrás cuando lo visitó en Bélgica.

“Gustavo Petro no podía actuar con uno. Él, simplemente, estaba ido, estirado en el suelo de la sala de su casa. Yo hablé con su entonces esposa, Mary Luz Herrán, vi a sus niños pequeños, eran muy chiquititos, debían tener tres añitos, ellos corrían por toda la casa porque era una visita privada. Me imagino que para los pequeños era normal, porque saltaban encima del hoy presidente, daban vueltas. La esposa, apenada, diciendo: 'Bueno, qué pena con ustedes, los estábamos esperando, pero no ha reaccionado. Vuelvan más tarde'. Y eso fue así. Yo, por eso, creo que el país debe tomar consciencia. Este no es un comportamiento excepcional (...). Para mí fue sorprendente, mas no incómodo porque no conocía a Petro, lo iba a conocer y lo encontré en ese estado”, afirmó la presidenta de Verde Oxígeno en entrevista con Semana.

Tras sus revelaciones, Carlos Alonso Lucio, el exmilitante del M-19, la guerrilla a la que el mismo Gustavo Petro hizo parte, confirmó la versión de la exsenadora. “Sí, lo que cuenta Ingrid Betancourt del episodio es real, es cierto. Yo también vi a Gustavo Petro, estaba allí, lo que ella cuenta es totalmente cierto”, dijo a este mismo medio de comunicación.

Las afirmaciones de Betancourt ya se habían dado meses atrás cuando estuvo junto a Gustavo Petro en un debate presidencial, organizado por el grupo Semana, en el cual incluso le dijo al entonces candidato que le había "vendido el alma al diablo" por las alianzas políticas que estaba haciendo.

"Estoy bien"

​​​​​​Luego de que Centro Democrático y Cambio Radical radicaran ante el Senado una proposición para que el presidente Gustavo Petro sea sometido a un examen médico debido a las constantes inasistencias a los eventos programados por su equipo de prensa, el jefe de Estado dijo en entrevista con Cambio que está gozando de buen estado de salud.

“No, yo no tengo. Eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid además no lo entiendo porque trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa, evidentemente en un momento que para mí no era placentero, porque yo me había ido amenazado de muerte. Entonces, eso que cuenta Ingrid son mentiras. Incluso a mí no me gustó porque llegaba con Lucio, eran novios en ese momento, me rompieron una cama. Entonces Ingrid está completamente equivocada. No sé por qué hizo eso. Y quedó como un chisme. Yo he tenido momentos en los que uno siente que se va a quebrar, siempre los problemas llegan todos juntos. El momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y además se junta con otro y otro y otro. Pero simplemente respiro”, dijo el Presidente tras rumores de padecer depresión en la actualidad.

Las críticas al mandatario se han dado en las últimas semanas debido a que ha cancelado en repetidas ocasiones su agenda, como lo hizo en Cartagena, en Bucaramanga y en otras regiones del país.

“Sí y hace tiempo que me ocurre. Por ejemplo, cuando voy a las giras internacionales, entonces equipos extraños empiezan a organizar como si uno no durmiera. Es como a exprimir al máximo esas oportunidades que no se repiten. Entonces al principio eran sábados, domingos y hay un momento en que uno dice no más. Yo necesito mis equilibrios, el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores”, dijo el presidente en la entrevista con Cambio.

