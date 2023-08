Detalles del nuevo atentado que enluta a Colombia: dos policías murieron

Al menos dos policías murieron y dos más resultaron heridos en un atentado con explosivos ocurrido en un sector conocido como Los Puentes, entre los municipios de Puerto Lleras y Puerto Rico (Meta), informó la Policía.

Según las autoridades, la camioneta en la que se movilizaban los cuatro uniformados fue atacada mediante la activación de un artefacto explosivo activado de manera remota.



Los policías asesinados fueron el intendente Edwin Alfonso Rodríguez Beltrán, comandante estación de Policía de Fuentedeoro y el patrullero Edinson Mauricio Vásquez Moreno, conductor del vehículo.



Mientras que los heridos son el teniente coronel Jonathan Mauricio Sandoval Suárez, comandante del Distrito de Policía de Granada y el subintendente Víctor Alfonso Guerrero Cepeda, comandante de patrulla de vigilancia.



El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, rechazó el ataque, tras asegurar que en la zona donde ocurrió el atentado hacen presencia los disidentes de las FARC.



"En este zona operan las disidencias de las FARC, las mismas que el fin de semana al otro lado del río, estaban dando instrucciones por quién votar y por quién no votar, esos mismos que están pidiendo el cese al fuego", denunció el mandatario regional, en un video en su cuenta de X.



"Señor Ministro de Defensa, un nuevo atentado con muertos en el departamento del Meta como en otros lugares del país", disparó Zuluaga, quien pidió se adelante una "ofensiva" contra las organizaciones al margen de la ley que están en pie de guerra contra la sociedad.



Son "los mismos" con quien "estamos en negociación de paz" y "siguen atentando contra las instituciones, matando policía, intimidando a las comunidades; esto no puede seguir pasando, tenemos que lanzar una ofensiva muy dura para darle captura a todos estos delincuentes", urgió.



"No podemos –agregó Zuluaga— seguir teniendo prerrogativas con quienes atentan contra la vida, quienes matan, quienes secuestran y dolorosamente se sigue alargando la lista de los policías que son sacrificados, nuestros héroes, solidaridad con sus familias".



La Policía dijo que se conformó un equipo con miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia, con apoyo del Ejército, para investigar el ataque.



Ese grupo fue enviado hoy a la zona para "la atención del caso y prestar apoyo a los uniformados heridos, así como obtener elementos materiales probatorios para dar captura a los responsables del hecho".



La Dirección General de la Policía repudió los "execrables hechos" y se solidarizó con los parientes de los uniformados muertos y heridos.

MÁS NOTICIAS

Discusión política deriva en violencia extrema: hombre ataca a su hermana con pico de botella

Atroz hallazgo: cabeza fue dejada en pleno andén y era de un joven que estaba desaparecido

Tragedia en Santander: Joven de 15 años pierde la vida tras ser alcanzado por un devastador rayo