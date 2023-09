Con un gol de Rafael Santos Borré, la Selección Colombia de Fútbol derrotó a Venezuela en la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026, el partido se celebró en Barranquilla, este jueves 7 de septiembre. Puede leer: Exitoso debut en las Eliminatorias: Colombia derrotó a Venezuela

Justamente, antes del encuentro deportivo, se hizo viral una pelea entre el congresista del Pacto Histórico Agmeth Escaf y la familia del jugador, Luis Díaz, todo porque, supuestamente, estas personas estarían ocupando las sillas del funcionario público.

Además, en las imágenes se ve cómo otros hinchas, muy enfurecidos, se unieron a la discusión e incluso, abuchearon y le tiraron cerveza al congresista para que saliera del estadio.

Ante lo sucedido, Escaf se pronunció a través de sus redes sociales y afirmó que la discusión inició desde se arribo al centro deportivo y no por el inconveniente con la familia de Díaz.



Lo que me ocurrió hoy en el Metropolitano jamás imaginé que podía pasarme en mi Tierra Prometida, Barranquilla. Me duele, no lo niego, porque es la ciudad que llevo en el alma y que más amo, y porque en el ataque estuvieron presentes mis hijos. Y eso solo me indica que hemos… pic.twitter.com/niBi1oxUVp