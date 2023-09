Jovencito agredió con un bisturí a un compañero, al parecer, porque le hacía ‘bullying’

La escena fue captada por uno de los asistentes.

En las últimas se ha hecho viral una grabación de un grupo de estudiantes en plena confrontación, en la que, al parecer, sería la venganza de un joven por ser víctima de acoso escolar. Lea acá: ¡Qué tal la joyita! Agarraba a puños a la mamá por no tenerle la comida lista

Este escalofriante episodio da cuenta de cómo uno de los adolescentes saca un bisturí y amenaza a su contrincante. El violento enfrentamiento fue captado en video por uno de los testigos del suceso, propio de una institución educativa del municipio de Ciénaga, Magdalena.

Debido al acto de violencia, hubo pánico entre los demás estudiantes, quienes escucharon de la boca de la víctima, decir: “Creen que soy idiota, los he aguantado un tiempo y me he quedado quieto para evitar problemas, dejen la maricada; una vez más y recordarán a (...) toda su hijueputa vida, ¿oíste?”. Sin embargo, estos no lo detuvieron, sino por el contrario lo alentaron a cumplir su amenaza.

Y fue tanto el alboroto que el estudiante agredió a su compañero, generándole una cortada en su rostro. De inmediato, llegó un docente para calmar la situación, pero le fue en vano.

Hasta el momento, las directivas del colegio no se han pronunciado sobre este caso. El joven herido fue auxiliado por otra alumna. Padres de familia solicitan más atención y cuidado ante estos casos de abuso y violencia escolar.

🇨🇴 | El video muestra a una aparente víctima del bullying en Colombia, amenaza a otro joven con un exacto:



"Creen que soy idiota, los he aguantado un tiempo y me he quedado quieto para evitar problemas, una vez más y recordarán a Santiago Rodríguez por el resto de su vida" dijo… pic.twitter.com/3OJWJMG9Qm — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 8, 2023





