Ataque brutal: cocinero de comidas rápidas recibe disparo en el rostro en medio de un robo

Hasta el momento no se tiene información sobre los perpetradores del crimen.





A través de cámaras de seguridad quedó grabado el acontecimiento, que tuvo lugar en el parque Lourdes de Bogotá, a eso de las 2:30 de la mañana, exactamente en un establecimiento de comidas rápidas.

El 7 de septiembre al sitio arribaron los sujetos. Uno de ellos, con revólver en mano, amenazaba a los clientes mientras les hurtaba sus pertenencias.

El sujeto le arrebató bolsos, celulares y otros objetos de valor a los comensales del negocio de comida. Sin embargo, Fredy Rodríguez, intentó distraerlo lanzándole comida, pero, debido recibió como respuesta un disparo en la cara. Actualmente Rodríguez, quien es cocinero del local, se encuentra a la espera de una cirugía de pómulo, debido a la gravedad de la herida.

Elsa García, compañera sentimental de la víctima, mencionó que fueron unos clientes quienes lo auxiliaron de inmediato, y lo trasladaron a la Clínica Colsubsidio Infantil. Además, declaró que estuvo allí tres días con la intención de que lo remitieran a otro centro de salud, pero la EPS no les dió respuesta alguna.

De esta manera, decidieron voluntariamente trasladarse a otro puesto de atención médica. Ahora, en la Clínica Méderi, a la espera de su cirugía.

Hasta el momento las autoridades no han dado claridad sobre los hechos, pues aún no se sabe quienes fueron los responsables. “La Policía llega, y como que se va detrás de los ladrones, pero no sabemos más, o sea, literal, la delincuencia tú sabes cómo está ahorita, más en la zona de Chapinero, declaró García, pareja sentimental de Rodríguez.

