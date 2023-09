¡Sorpresa mundial! El pandebono se corona como el segundo mejor pan del mundo en ranking internacional

Recientemente se publicó un ranking que muestra los nombres de los mejores panes del mundo, en el que se ubicó al pandebono colombiano en el segundo puesto.

“TasteAtlas”, el atlas alimentario mundial, es una guía culinaria dedicada a reseñar y calificar comidas de todo el mundo. Recientemente, difundieron nuevamente uno de sus listados, esta vez, donde califican al mejor a los 50 mejores panes.



Dentro de esta lista, destacó en gran medida el sabroso y tradicional plato típico del Valle del Cauca, el pandebono. Un manjar que expone toda la autenticidad de este territorio colombiano.

Este alimento, que se llevó todos los aplausos, obtuvo una puntuación de 4.9 sobre 5.0, situándose debajo del Roti Canai, hecho en Malasia.

Sin embargo, no fue el único que sobresalió en este ranking. Pues, también se llevaron gran admiración el pan de yuca, ubicándose en el quinto lugar, con un puntaje de 4.7, y el pan de queso que se posicionó en el puesto 18 junto a la almojábana que se quedó con el puesto 46.

TasteAtlas, además promueve una estrategia muy buena, para dar a conocer las comunidades locales, ya que despierta el interés de las personas por consumir nuevos e innovadores productos.

Un poco de historia

El relato del pandebono empieza con las habilidades culinarias de Genoveva, una cocinera de la zona rural de Dagua, en el Valle del Cauca, que preparó por primera vez “El Bono”.



Su intención, al parecer, era llevar a otro nivel el sabor del pan tradicional. Para esto, decidió utilizar el almidón de yuca, el maíz y el queso. Desde ese momento, empezó a ser la merienda favorita de todos los trabajadores del lugar.

Cabe resaltar que el ingrediente principal del pandebono es la fécula de maíz, la cual se mezcla con el delicioso sabor del queso. Además, y dejándose a preferencia del comensal, se le puede agregar bocadillo o arequipe. Sabores que te permiten un placer culinario desde el primer mordisco.

