¡Niña murió atragantada en su colegio! Se ahogó con un pedazo de carne del refrigerio escolar

La pequeña disfrutaba de su alimentación escolar, cuando ocurrió lo peor.

Una terrible tragedia enlutó a la comunidad de Mosquera, Cundinamarca, cuando una niña de tan solo 6 años perdió la vida después de atragantarse con un alimento del refrigerio escolar.

El fatídico suceso ocurrió en la Institución Educativa Mayor de Mosquera, sede La Amistad, en el barrio Porvenir Río, y ha generado una profunda consternación en todo el municipio.

La Secretaría de Educación de Mosquera confirmó la dolorosa noticia a través de un comunicado oficial en el que se detalló que la causa de la muerte de la pequeña Michelle Manuela Hernández Bermúdez fue una "obstrucción en la vía aérea por alimento".

El trágico incidente tuvo lugar el miércoles 13 de septiembre de 2023, cuando la niña ingirió un trozo de carne que, según denuncias, no estaba en condiciones adecuadas para el consumo.

Las versiones preliminares indican que el personal de la institución educativa no estaba debidamente capacitado para proporcionar la asistencia necesaria en situaciones de emergencia, lo que habría contribuido al desenlace fatal.

La madre de la menor habló

La madre de la niña, Bleidy Bermúdez, relató para el canal CityTV, con profundo dolor, el momento en que se enteró de la tragedia: "Me llamaron a las 11:00 a.m. para decirme que mi hija se estaba ahogando. Yo llego al colegio y la encuentro tirada. Yo la vi como moradita; le hablé, pero no reaccionaba".

A pesar de los esfuerzos por salvarla, la menor fue trasladada al centro médico María Auxiliadora y llegó sin vida al lugar.

La comunidad de Mosquera se ha visto indignada por la denuncia de que el personal escolar no estaba preparado para brindar asistencia en situaciones de emergencia y que la institución intentó ocultar la verdadera causa de la muerte de la niña, inicialmente presentándola como un deceso ocurrido durante el traslado al centro médico.

La Secretaría de Salud del municipio emitió un comunicado lamentando el trágico accidente y confirmó que la muerte de la niña fue causada por una obstrucción en la vía aérea debido a la ingestión de alimentos. Asimismo, expresó su compromiso de brindar apoyo a la familia afectada y llevar a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles de la situación.

La Alcaldía de Mosquera también expresó sus condolencias a la familia de la niña y a sus compañeros de colegio. En medio de este doloroso episodio, se espera que las autoridades esclarezcan los hechos y tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes en las instituciones educativas de la región.

La comunidad demanda respuestas y acciones concretas para evitar futuras tragedias similares.

