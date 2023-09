"Tengo que desaparecer, perdónenme" Comerciante angustiada por 'Gota a gota' se esfumó

Desde el 6 de junio de 2023, se encuentra desaparecida en Bogotá Luz María Velásquez, una comerciante de zapatos.

Sus seres queridos están preocupados y temen que haya caído víctima de los prestamistas conocidos como 'gota a gota', a quienes al parecer acudió debido a sus problemas financieros. Presuntamente, la mujer entró en una crisis de angustia y prefirió alejarse de todo y de todos, sin dejar rastro alguno.

Un pariente, que mantuvo su identidad en reserva al hablar con Noticias Caracol, comentó al noticiero: "Mi madre cometió el error de solicitar préstamos en línea a un prestamista 'gota a gota', pero cuando revisamos la cifra, no parece ser tan grave como para justificar su desaparición".

La misma fuente agregó: "La situación con mi madre nos tiene muy preocupados, ya que no sabemos si desapareció voluntariamente o si alguien la coaccionó o influyó en su decisión".

"Empezaron a enviar mensajes de texto a todos los contactos de mi madre, acusándola de no pagar. En medio de la desesperación, mi hermano menor se comunicó con estas personas, y ellas comenzaron a amenazarlo, diciendo que 'irían tras él y toda nuestra familia", relató uno de los hijos.

Puede leer: Rescatan a niña de 5 años que fue abandonada por su madre, mientras se iba de fiesta

En una grabación dejada por Velásquez, ella expresó su desespero por las deudas: "No puedo más, tengo que desaparecer. Ya no puedo seguir, no tengo otra opción. Hay mucho zapato allá, hagan lo que puedan y por favor, perdónenme".

Sus hijos argumentan que su decisión fue tan apresurada, que no llevó consigo ni ropa u otros objetos necesarios para sobrevivir lejos de casa.

A pesar de que las autoridades tomaron conocimiento del caso un día después de su desaparición, hasta ahora no se ha revelado mucha información sobre el progreso de la investigación en curso.

