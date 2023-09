Petro llegó tarde a reunión con el presidente de Corea del Sur y no lo esperaron.

El presidente Gustavo Petro no llegó a tiempo para reunirse con el mandatario de Corea del Sur. Ante la demora, la delegación oficial del país asiático no esperó al mandatario colombiano y se fue.

En su viaje por Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU, el presidente Gustavo Petro incumplió una de las citas que tenía programadas en su agenda para reunirse con el mandatario de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol.

Sin embargo, por razones aún desconocidas, el presidente Gustavo Petro y parte de su equipo no llegaron a tiempo para ese encuentro con la delegación de ese país asiático. Ante este hecho, los representantes de ese país, caracterizado por la puntualidad, decidieron marcharse. Así lo reveló la revista Semana.

Este incumplimiento del presidente Petro se suma a la larga lista de desplantes y tardanzas en los encuentros previamente programados por el Jefe de Estado.

Este no sería el primer caso en el que el mandatario de colombianos no cumple con sus eventos internacionales. Uno de los desplantes más sonados de Petro fue en Belém do Pará, Brasil, en la clausura de la Cumbre de la Amazonía. El mandatario no llegó a la foto de cierre con los representantes de los demás países.

Los incumplimientos de Petro en su primer año de Gobierno

Durante su primer año de Gobierno, el presidente Petro protagonizó al menos 80 desplantes, según recogió La Silla Vacía. Eventos masivos, reuniones con empresarios e incluso clausuras de eventos internacionales han hecho parte de esa larga lista de desplantes por parte del presidente.

Uno de los puntos más criticados por opositores y ciudadanos es la impuntualidad e incumplimiento del presidente en sus compromisos en eventos públicos.

En Bucaramanga, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro incumplió su compromiso y no asistió a los dos eventos públicos que estaban programados para el pasado 21 de julio. El primero de ellos consistía en el lanzamiento de una nueva modalidad de Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía Nacional. En el segundo evento Petro dejó plantadas a cinco mil personas que asistieron al Coliseo Bicentenario Alejandro Galvis Ramírez para participar del encuentro "Gobierno Escucha".

