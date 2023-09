Video escandaloso: estudiantes de primaria y bachillerato estudian entre ratas

Los estudiantes denunciaron las lamentables condiciones en las que se ven obligados a estudiar.



Alumnos de primaria y bachillerato del colegio Alberto Lleras Camargo han tenido que desarrollar clases en medio de ratas. En medio de las lecciones, han visto caer roedores del techo y trepar los televisores que cuelgan de las paredes.

Tras compartir las denuncias, los estudiantes llevan tres días sin asistir a clases, retrasando de esta manera sus planes de estudio.

Un acudiente afirmó en medio de una entrevista para el matutino de Arriba Bogotá que el niño a su cuidado “refiere que varias veces, en clase, se han caído, descolgado, ratas del techo, en varias ocasiones, me lo comentó, pero no le presté mucha atención. El lunes había jornada pedagógica y el martes ya nos dicen que no (hay clases). En un video que se ha visto por las redes (sociales) se evidencia que, efectivamente, hay roedores en el colegio y nosotros como padres de familia estamos preocupados porque no tenemos clara esta situación”.

Además, comentó que “Como padres de familia pedimos que haya una pronta solución, que no se vea afectado ni el colegio, ni los niños, ni los padres de familia y que a su vez se tomen las medidas que tengan que tomarse para solucionar esta eventualidad”.

Sin embargo, otros padres de familia también han manifestado inconformidad ante la decisión del colegio de continuar brindando clases presenciales para los niños de jardín y transición. La molestia proviene sobre todo porque los pequeños continúan viendo clases en las mismas instalaciones que los estudiantes de bachiller y primaria, por ende, son los más vulnerables ante las enfermedades que portan estos animales como el SPH, la leptospirosis, coriomeningitis linfocítica, peste y tifus.

“Lo que más queremos –insistió– es que el colegio logre superar el impase, pero no entendemos por qué los niños de jardín y transición están viniendo, mientras que los de bachillerato y primaria no, cuando todos son vulnerables, en especial los chiquitenes”, afirmó.

Al parecer, aún continúan las clases canceladas debido a que a pesar de los intentos para solucionar los temas de salubridad, aún siguen incumpliendo la solicitud de la Secretaría de Salud.

