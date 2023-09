Conductor borracho atropelló a dos mujeres, una falleció: él intentó huir

El hombre de 30 años conducía borracho causó el accidente e intentó huir.

Una dolorosa tragedia al volante se presentó sobre las 2:00 de la madrugada de este domingo 24 de septiembre,que cobró la vida de Yomaira Reyes y dejó a otra mujer gravemente herida.

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga informó que las dos mujeres se desplazaban en una motocicleta de matrícula TAQ-41F en sentido (Girón - Bucaramanga) y, poco antes de llegar a la salida para tomar la calle 45, fueron embestidas violentamente por un automóvil Renault 9, de placas BUF-546, que iba en el mismo sentido.

El fuerte impactó dejó a las dos mujeres tendidas en la vía mientras que el conductor del carro, contrario a detenerse, emprendió su fuga llevando inclusive la moto siniestrada arrastrada.

“Dios, un terrible accidente antes de subir la 45. Un Renault 9, al parecer ‘pirata’, atropelló a unas muchachas y se fue, llevándose hasta la moto dentro del carro. Están gravemente heridas”, dijo un testigo desde el lugar de los hechos quien grabó lo sucedido.

Jenny Velásquez Estupiñán, de 33 años, era quien conducía la motocicleta. Ella presenta un trauma craneoencefálico y fue trasladada de urgencia en una ambulancia a la Clínica La Merced.

Entre tanto, pese a los esfuerzos de los paramédicos, nada se pudo hacer por salvarle la vida a Yomaira Reyes, la parrillera de la moto. Las lesiones fueron letales y fue declarada muerta.

Ebrio al volante

Carlos Enrique Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga dio a conocer que dos kilómetros adelante del sitio del accidente fue capturado el conductor del vehículo causante del hecho.

“Un vehículo embiste a una motocicleta que transportaba a dos mujeres, una de ellas muere en el lugar de los hechos y la otra queda herida. Lo más cruel de este episodio fue que el conductor se dio a la fuga sin importarle que sobre la defensa de su vehículo llevaba la motocicleta. Y así lo hizo por 2 kilómetros más”, dijo el funcionario.

Una vez fue detenido, los agentes de tránsito lo sometieron a la prueba de alcoholemia, arrojando positivo grado 2.

“La persona fue capturada por el delito de homicidio, el vehículo en el que andaba no tenía ningún tipo de papeles (Soat ni revisión técnico mecánica) no portaba su licencia de conducción y eso pudo haber incidido en el accidente. Con un grado 2 de alcoholemia no estaba en condiciones de manejar un vehículo, ocasionándole la muerte a una mujer”, agregó Carlos Bueno.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Transporte de Bucaramanga se encargaron de realizar la inspección técnica al cadáver de la víctima, así como también levantar el croquis respectivo de los hechos.

Se espera este hombre de 30 años, identificado como Hugo Ariza Macías, sea presentado por la Fiscalía en audiencia.