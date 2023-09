“Murió en mis brazos”: a Rodrigo lo mataron cuando compartía con sus amigos en establecimiento

El hombre fue herido en medio de una discusión.

La intolerancia ha cobrado otra vida en Bolívar. Esta vez la víctima es Rodrigo Meza Pérez, de 34 años, quien murió al recibir una cuchillada en el tórax, mientras departía con un amigo en un establecimiento público, en San Andrés, corregimiento de Córdoba Tetón.

El hecho de sangre ocurrió en la noche del viernes 22 de septiembre, cuando Rodrigo y su amigo llegaron al sitio para charlar un rato. Ese amigo, profundamente conmovido, relató lo ocurrido.

“Él estaba en el estadero y yo llegué. Hablamos un rato y luego el se paró de la mesa para ir al baño. Cuando iba caminando él me miró y se echó a reír por algo que un tipo que estaba en otro puesto le dijo. No sé qué fue”, contó el allegado y testigo.

Añadió que “ese hombre se paró de su silla y comenzó a insultar a Rodrigo, pero este no dijo nada. Entonces el sujeto sacó un cuchillo y dijo que lo iba a cortar, por lo que Rodrigo alzó las manos como para mostrarle que no estaba armado y el agresor de inmediato lo hirió en el pecho. No hubo pelea, Rodrigo no lo atacó, sólo fue un cruce de palabras y ya, le dio en el corazón”, dijo.

Rodrigo murió en los brazos de su amigo, mientras, varias personas detuvieron al presunto victimario hasta que llegó la Policía. Al parecer, el hombre fue capturado y llevado a una estación en el municipio de El Carmen de Bolívar.

A Rodrigo lo llevaron a un centro médico, con la esperanza de hacer algo por su vida, pero ya no tenía signos vitales. Su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, en Cartagena, a donde sus parientes llegaron para reclamarlo y darle sepultura.

En San Andrés hay un profundo dolor porque consideraban a Rodrigo un buen vecino, hijo y amigo. Tal parecer que la víctima nunca estuvo involucrada en temas delictivos y siempre se dedicó a oficios varios.

Se desconoce el presente judicial del presunto homicida, pero su familia espera que caiga todo el peso de la ley sobre él y pague con cárcel. El agresor sería morador del corregimiento y conocido de la víctima y su amigo.