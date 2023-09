Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, irá juicio por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El anuncio lo hizo este lunes la Fiscalía General, que radicó ante el complejo judicial de Barranquilla un escrito de acusación por los dos delitos que le imputó a inicios de agosto.



El ente investigador no informó qué ocurrió con el acuerdo que el exdiputado anunció públicamente durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en Bogotá. Sin embargo, a través de un comunicado, la Fiscalía indicó hoy que contarán oportunamente "sobre otras medidas jurídicas que se pretendan adoptar".

En todo caso, el escrito de acusación es una de las últimas etapas previas al comienzo en firme de un juicio en medio de un proceso penal. Es decir, Nicolás Petro, junto a sus nuevos abogados, Nixon Torres y Stewing Arteaga, tendrán que defenderse ante los señalamientos del ente investigador, dado que su colaboración no parece haber llegado a buen puerto.



“Aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía desconocía acerca de la pasada campaña presidencial del actual presidente, Gustavo Petro Urrego”, había dicho en agosto el fiscal Mario Burgos. Para entonces, el hijo del Presidente había aceptado haber recibido dinero del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra "el hombre Marlboro", hoy candidato a la alcaldía de Maicao (La Guajira).



Además de los aportes de 'Santa' Lopesierra, a las arcas de Nicolás Petro y su entonces esposa, Daysuris Vásquez, entró dinero del los empresarios Alfonso 'El turco' Hilsaca, quien está en juicio por homicidio y concierto para delinquir, y Óscar Camacho.



De acuerdo con lo que el mismo Petro aceptó, parte del dinero entró a la campaña presidencial de su padre, Gustavo, y otra funcionó para incrementar su patrimonio. No obstante, aclaró que el entonces candidato ni la campaña supieron de sus manejos.



Tanto Nicolás Petro como Daysuris Vásquez permanecieron la primera semana de agosto en el búnker de la Fiscalía de Bogotá, a donde fueron trasladados luego de que se ordenó su captura por solicitud del fiscal Burgos. Luego de ser dejados en libertad, por parte del juez 74 de garantías de la capital, volvieron a Barranquilla, donde ahora el exdiputado aguarda por su juicio.

"Hoy inicia la lucha de mi vida, sabia que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron", respondió el exdiputado a través de su cuenta de X. "Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre", mencionó.



"Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo", añadió Petro, haciendo alusión al llamado que le hizo su padre mientras estaba detenido. El hijo del Presidente ya había pedido al fiscal general, Francisco Barbosa, que su proceso se "despolitice".



La Fiscalía tampoco se ha pronunciado frente a las etapas siguientes en el proceso para Day Vásquez, quien se encontraba colaborando con la justicia desde antes de su aprehensión.