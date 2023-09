¡Extraña muerte de José! El niño se desmayó en el colegio y falleció 20 minutos luego en hospital

El niño fue llevado al hospital tras un desmayo y allí perdió la vida, ¿qué pasó?

La ciudad de Bogotá se encuentra consternada tras conocer la trágica muerte de Lian José de la Rosa, un niño de apenas 7 años de edad. Este lamentable suceso ha dejado a su madre, Andrea Montes, devastada y llena de incertidumbre, ya que nadie en el hospital le ha proporcionado una explicación clara sobre la causa del fallecimiento de su hijo.

La angustiante historia comenzó el jueves 28 de septiembre, cuando Lian José fue llevado de urgencia a una clínica en la localidad de Engativá, en Bogotá, después de desmayarse en su colegio. Su madre, Andrea Montes, relató a través de Noticias Caracol que su hijo había comenzado el día como cualquier otro niño, saludable y lleno de energía.

Lea también: Joven se durmió y cayó de una chiva en ‘La Nariz del Diablo’: regresaba de marchas en Bogotá

Andrea, al recibir la llamada del colegio informándole sobre el desmayo de su hijo, se alistó rápidamente para ir a la Clínica Emaús, donde le dijeron que su hijo estaba estable. Sin embargo, en una desconcertante cadena de eventos, a los diez minutos la madre llegó al lugar y recibió la devastadora noticia de que su pequeño Lian José había fallecido.

“Mi hijo se levantó bien, normal, lo llevé al colegio a las 6:40. A los cinco minutos de que llegué a la casa me llamaron del colegio que tenía que irme corriendo porque el niño se había desmayado. La profesora venía corriendo porque ya lo habían trasladado a la Clínica Emaús. A las 7:40 me dicen a mí que mi hijo está estable y dije ‘me voy a cambiar’. Cuando llegué, a los diez minutos me dijeron que no, que mi hijo había fallecido”, relató Andrea.

Nadie le dice qué pasó

La madre de familia se muestra profundamente preocupada y desesperada debido a que, hasta la fecha, nadie en el hospital le ha proporcionado una explicación clara sobre lo que sucedió y por qué su hijo murió de manera tan repentina e inexplicable.

Lea también: Niño de 5 años murió luego de ser picado por un escorpión en el patio del colegio

En sus propias palabras, Andrea Montes relató: “Nadie sabe, ni ellos saben de qué falleció el niño y nadie me da razón de qué falleció mi hijo (…) en un momentico me dicen, a las 7:40, que el niño estaba bien y a las ocho me dicen que ya se murió”, dijo al mismo medio.

La falta de respuestas y la falta de claridad sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo han sumido a Andrea Montes en la desesperación y la tristeza. Ni siquiera los médicos que atendieron a Lian José se han acercado a proporcionarle información sobre lo que sucedió.