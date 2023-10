Por una aparente falla técnica no abrió el paracaídas y cayó abruptamente contra el suelo.

Según iformación preliminar, el sargento segundo José Neptali Pérez sufrió un aparatoso accidente en la tarde de este martes, 10 de octubre, mientras se encontraba realizando un entrenamiento en paracaídas en la base militar de Tolemaida.

Compañeros que presenciaron la emergencia, captaron con sus celulares el momento exacto en el que el uniformado intenta abrir el artefacto, pero, desafortunadamente, este no responde.



"El alumno perteneciente al Curso de Paracaidismo Militar 917, al momento de realizar el cuarto salto, no se configura el paracaídas al 100 por ciento y el alumno no realizó el procedimiento de operar la reserva", afirmaron las Fuerzas Militares de Colombia.



Por el momento se ha podido establecer que el sargento segundo tiene fractura abierta en la tibia y en el peroné del pie derecho. En este momento es atendido en un hospital de Girardot.

Noticia en desarrollo...