¿Uber se va de Colombia? Corte Suprema dio veredicto, tras escuchar argumentos de los taxistas

Los taxistas dieron una fuerte pelea para sacar a la app del país.

La Corte Suprema ha ratificado una decisión previamente emitida por el Tribunal de Bogotá, lo que permite a la popular aplicación de transporte Uber seguir operando en el país. La decisión de la Corte Suprema llega después de una larga disputa legal entre taxistas y la plataforma de transporte, donde los taxistas alegaban competencia desleal.

La Corte Suprema, en su fallo, señaló que los taxistas presentaron su demanda a destiempo. Argumentaron que Uber estaba llevando a cabo competencia desleal, pero la Corte destacó que habían vencido los plazos legales para presentar su caso. Según la Corte Suprema, el plazo para emprender acciones por competencia desleal era de dos años, y los taxistas presentaron su demanda después de que este plazo expirara.

Lea también: ¿Por qué tumbaron la candidatura de Mauricio Jaramillo a la Gobernación? Esto dijo el CNE

El proceso legal entre los taxistas y Uber se originó en 2012, pero no se radicó hasta el año 2016, y fue precisamente en el 2016 cuando comenzó la disputa en cuestión. El Tribunal Superior de Bogotá, en una decisión anterior, revocó la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que llevó a la salida de Uber del mercado colombiano a finales de 2019.

La sentencia de la Corte Suprema cuestiona la razón por la que los taxistas argumentaron que el Tribunal había violado un artículo del Código General del Proceso al no considerar su demanda a tiempo. La Corte señaló que no se habían explicado los motivos por los que la confesión acerca del momento en que se tuvo conocimiento de las actividades que originaron la demanda no fue explícita. La sentencia enfatiza que la evidencia se extrajo tanto de la demanda como de la declaración del representante legal de los taxistas.

Lea también: "Tres días de oscuridad" en octubre: aterradora profecía hace temer por el eclipse de este mes

La decisión de la Corte Suprema ha despejado el camino para que Uber continúe operando en Colombia, donde ha sido una opción popular para los usuarios de transporte desde su llegada. La plataforma ha enfrentado resistencia por parte de los taxistas en todo el mundo, pero la última decisión legal representa un hito en su permanencia y operación en el país.