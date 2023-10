¡Espeluznante misterio! Ricardo estuvo desaparecido por 5 días: encuentran cadáver en su propia casa

La propietaria de la vivienda sintió un mal olor y decidió indagar su origen.

En horas de la mañana de este miércoles 25 de octubre, hallaron sin vida a un hombre de 50 años, identificado como Ricardo Quintana. El hecho se ha convertido en todo un misterio, pues se desconocen las circunstancias que rodean la muerte del hombre.

De acuerdo a amigos y vecinos, no se le veía desde hace cinco días, pero apareció sin vida en el segundo piso de su vivienda. Inclusive, la dueña de la casa no sabía de él y expresó que no lo había vuelto ver salir para su trabajo. Lo que delató su hallazgo fue el fétido olor que emitía su apartamento, lo que hizo que tanto la propietaria como otros residentes forzaran el portón para ingresar.

No obstante, un candado y seguro en la puerta impidió el acceso, por lo que optaron por la ventana. Allí encontraron el cuerpo de Ricardo en alto grado de descomposición, por lo que llamaron a las autoridades, quienes tomaron los protocolos de revisión y levantamiento.

De acuerdo a información preliminar suministrada al diario El Universal, la víctima compartía vivienda con otro sujeto, del cual se desconoce su identidad.

El fallecimiento del hombre que trabajaba en una distribuidora de agua y gaseosa enluta a los vecinos del barrio Flor del Campo, de la capital de Bolívar. A la hora, el cadáver está en la morgue de Medicina Legal y se indaga las causas de la muerte.