Se le vino problemón a Dollarcity, Éxito y Falabella, por vender “disfraces peligrosos”: estos son

Se inició una investigación contra estos almacenes, por disfraces de Halloween que podrían ser peligrosos.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ha iniciado una investigación contra tres reconocidas empresas en Colombia: Dollarcity (Suramérica Comercial S.A.S.), Almacenes Éxito S.A. y Falabella de Colombia S.A.

Esta acción se lleva a cabo después de que se descubriera que estas compañías podrían haber comercializado disfraces y máscaras que representan un riesgo para la seguridad de los niños.

¿Cuáles son los disfraces “peligrosos”? Características

Según la SIC, las máscaras vendidas por estas tiendas no cuentan con orificios especialmente diseñados para permitir que los niños respiren de manera natural mientras las usan. Esto plantea preocupaciones sobre la seguridad de los menores, ya que las máscaras podrían obstruir el proceso de respiración de forma libre y natural.

Además, se ha evidenciado que los almacenes que comercializaron estos productos aparentemente no cumplieron con una orden previa de la Superintendencia de Industria y Comercio que prohibía la venta de máscaras que impidieran la respiración normal.

Esta orden fue emitida en la Resolución No. 33 del 9 de enero de 2013 y establece que las máscaras no deben cubrir completamente la cabeza y el rostro, deben contar con orificios diseñados para permitir la respiración y no deben tener sistemas de amarre que dificulten su retiro en caso de una emergencia de salud.

Las máscaras en cuestión se dirigían a niños mayores de 8 años y, según la SIC, presentaban características que las hacían inseguras al no cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en la resolución mencionada.

¿Qué podría pasar?

Es importante destacar que contra los actos administrativos por los cuales se formularon cargos a Dollarcity, Éxito y Falabella no procede ningún recurso. De confirmarse la vulneración de las normativas por parte de estas empresas tras la investigación, podrían enfrentar multas significativas, que pueden ascender a hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a la suma de $2.320.000.000 (dos mil trescientos veinte millones de pesos m/cte.) por cada una de ellas.

La investigación de la SIC refuerza la importancia de garantizar la seguridad de los productos dirigidos a niños y de cumplir con las regulaciones de protección al consumidor para prevenir riesgos innecesarios. La seguridad de los niños debe ser una prioridad en la comercialización de artículos infantiles, y las empresas deben ajustarse a las normativas vigentes para evitar situaciones peligrosas.