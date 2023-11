Gustavo Petro la voz de Colombia y Chile ante la crisis con Israel y el apoyo a Hamás

La tensión diplomática se intensifica mientras Colombia y Chile responden a los bombardeos en la Franja de Gaza, acusaciones de apoyo al terrorismo y solidaridad con el pueblo palestino.

En medio de la tensión diplomática que ha surgido a raíz de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, el presidente colombiano Gustavo Petro respondió a las acusaciones de Israel de apoyar al grupo extremista Hamás.

La controversia se desató después de que Colombia y Chile decidieran llamar a consultas a sus embajadores en Israel en protesta por los fuertes bombardeos en la Franja de Gaza, que han cobrado la vida de miles de personas, tras la arremetida de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre.

Lea: ¡Volvió a casa! Así fue el reencuentro del papá de Luis Díaz con su familia y primeras palabras

El presidente Petro, a través de su cuenta de Twitter, anunció la decisión de llamar a consulta a la embajadora de Colombia en Israel, justificándola con las palabras: "He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá."

A esto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respondió señalando a Colombia y Chile de apoyar abiertamente el terrorismo de Hamás. Netanyahu también ratificó su decisión de no detener los ataques en la Franja de Gaza, a pesar del alto costo humanitario que han implicado estas operaciones.

Ademas: Tras la liberación del padre de Luis Díaz, le piden al Eln que suelte los otros secuestrados ¿quiénes son?

En un esfuerzo por defender la posición de Colombia, el presidente Petro escribió en sus redes sociales: "Colombia no apoya genocidios". Además, anunció una reunión con su homólogo chileno, Gabriel Boric, en Estados Unidos, junto al presidente estadounidense Joe Biden. El encuentro se llevará a cabo en Washington en el marco de la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP).

Por su parte, el gobierno chileno también llamó a su embajador en Israel en solidaridad con los palestinos. El presidente chileno, Gabriel Boric, condenó enérgicamente las operaciones militares israelíes en la Franja de Gaza, destacando que han resultado en un castigo colectivo a la población civil palestina y han causado la muerte de más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños.

Ademas: Buenas noticias para los empresarios, se podrán postular a incentivos económicos por 'Empleo para la Vida'

Las declaraciones de Colombia y Chile, junto con la de Bolivia, que anunció su decisión de romper relaciones con Israel, han sido celebradas por el grupo extremista Hamás, que agradeció a estos países por su solidaridad.

Este jueves, se espera que los mandatarios de Colombia, Chile y Estados Unidos discutan la situación del pueblo palestino atrapado en el conflicto que ha enfrentado a Israel y Hamás en la Franja de Gaza durante 27 días.