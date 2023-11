Abierta las inscripciones para el Icfes calendario B 2024, conozca los detalles

El proceso de registro y recaudo ordinario para las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico ya está disponible y estará habilitado hasta el 11 de enero de 2024, mientras que el registro y recaudo extraordinario se extenderá hasta el 19 de enero.

De esta manera lo determinó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) al confirmar la apertura del proceso de inscripción para las evaluaciones que se llevarán a cabo el domingo 7 de abril de 2024.



Las pruebas se realizarán bajo la modalidad tradicional de lápiz y papel, según lo determinado por la entidad.

Lea: La invitación del ministro de Interior a mandatarios electos: habló de seguridad



La publicación de citaciones está programada para el 22 de marzo del próximo año. El Icfes destacó la importancia de realizar la inscripción y el pago de manera oportuna antes del 11 de enero de 2024 para evitar costos adicionales.



La directora general, Elizabeth Blandón Bermúdez, resaltó la importancia de abordar la evaluación desde una perspectiva positiva, buscando acciones de mejora.



Enfatizó en la calidad profesional y técnica del Instituto, instando a los rectores e instituciones educativas a realizar con anticipación el proceso de inscripción de sus estudiantes para no afectar el tránsito hacia la educación superior.



La prueba Saber 11 está dirigida no solo a estudiantes de undécimo grado, sino también a aquellos que deseen mejorar su puntaje o que aún no la han presentado.



Para los validantes, personas mayores de 18 años que no están matriculadas en una institución educativa, la prueba es una oportunidad para obtener el título de bachiller.

Además: Murió el exsenador liberal Mario Castaño en la cárcel la Picota



El Icfes ofrece además el examen Pre Saber para familiarizarse con la estructura y condiciones de la prueba Saber 11. El recaudo de los exámenes se puede realizar en línea a través del botón de pago PSE o de manera presencial en sucursales del banco Davivienda y corresponsales bancarios autorizados.



Las consultas relacionadas con inscripciones, citaciones y resultados pueden realizarse en el portal icfes.gov.co, en la sección de exámenes.



La fecha de publicación de los resultados individuales de la prueba Saber 11 Calendario B será el viernes 14 de junio de 2024 y los resultados de Pre Saber y Validantes será el viernes 21 de junio de 2024.