Fiscalía llamó a Álvaro Uribe a rendir versión libre por tres masacres y el crimen de Jesús María Valle

Luego de que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso afirmara ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que Álvaro Uribe Vélez sabía de la incursión paramilitar en el corregimiento de El Aro, en Ituango, Antioquia, la Fiscalía habría llamado a versión libre al expresidente.

La Fiscalía General de la Nación habría llamado al expresidente Álvaro Uribe Vélez a rendir versión libre por la masacre de El Aro, en Ituango, Antioquia, luego de que Salvatore Mancuso lo acusara ante Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, de tener conocimiento de la incursión que harían los paramilitares a esta zona cuando era gobernador de dicho departamento.

Así lo habría afirmado el medio especializado Cuestión Pública y el abogado Miguel Ángel del Río, en su cuenta de X.

"Llamado a versión libre por la Fiscalía el expresidente Uribe Vélez por el asesinato de Jesús María Valle, las masacres de El Aro, La Granja, San Roque y otros. Lo que siempre han pedido las víctimas. Allí estaremos", afirmó Miguel Ángel del Río.

Según pudo establecer el medio Cuestión Pública, la diligencia se desarrollaría el próximo lunes, 27 de noviembre, en las instalaciones de la Fiscalía 3 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Lo que dijo Mancuso en la audiencia

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso rindió una audiencia privada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde contó detalles de la incursión armada de los paramilitares en el corregimiento de El Aro, en Ituango, y donde fueron masacradas 17 personas. Mancuso aseguró que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador de Antioquia, tuvo pleno conocimiento del accionar.

“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba. Me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, aseguró Mancuso ante el tribunal de justicia transicional.

Las revelaciones del exjefe paramilitar, que el pasado viernes 17 de noviembre fue aceptado en la JEP para contar su participación y lo que sabe sobre el conflicto armado en Colombia, se dan a los pocos días de anunciarse la posibilidad de regresar a Colombia como uno de los gestores de paz del Gobierno Nacional.

Uribe responde

A través de sus redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó las declaraciones de Mancuso y anunció que interpondrá recursos judiciales ante sus señalamientos.

El exmandatario asegura que Mancuso cambio su versión.

“Este bandido de Salvatore Mancuso ahora cambia de versiones sobre el Aro para justificar el beneficio de la creación dolosa de la teoría bisagra de la JEP-Farc. Lo agregaré a las denuncias en Estados Unidos y ante la Fiscalía de Colombia”, escribió Uribe en su cuenta de la red social X.

La incursión paramilitar ocurrió el 22 de octubre de 1997, cuatro días antes de las elecciones locales y regionales. Ese día, 200 paramilitares torturaron y mataron a personas de la región, cometiendo una de las masacres más dolorosas de la época y que derivó en el desplazamiento de, por lo menos, 1400 personas.

La toma paramilitar fue calificada como de extrema barbarie por las torturas y mutilaciones a las que fueron sometidas las víctimas.

Desde entonces, cada cierto tiempo se escuchan versiones de una supuesta omisión de su parte. Por ejemplo, en declaraciones de paramilitares desmovilizados. Hoy la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema abrirle una investigación para determinar su tuvo alguna relación con la masacre, tomando como base una declaración del paramilitar alias 'Don Berna'.