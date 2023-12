El crimen de Michel ha dejado un gran dolor en la comunidad caleña y en general en todos los colombianos.

El trágico feminicidio de una joven de apenas 15 años ha sumido a toda una nación en la consternación, dado lo rápido que se han desarrollado los acontecimientos. En primera instancia, se informó sobre el hallazgo del cuerpo de la niña disperso en unas canecas que se encontraban en un taller de mecánica del barrio San Judas Tadeo, en Cali. Seguidamente, se identificó al posible asesino; luego, se emprendió su búsqueda por todo el país, desplegándose todo un operativo por las diferentes regiones. Finalmente, en la tarde de ayer lunes 11 de diciembre, las autoridades lograron la captura de este sujeto en Villavicencio.

Según información oficial, el hombre pretendía pasar desapercibido bajo la fachada de mototaxista. Al momento de la captura, portaba un tapabocas que cubría en gran parte su rostro. Pero fue gracias a la rápida acción del grupo policial que lograron confirmar su identidad.

Puede leer: Así reaccionaron los familiares de Michel Dayana al enterarse de la captura del presunto asesino de la menor

En el momento de su aprehensión, los familiares y allegados de la víctima realizaban un acto simbólico en el lugar del macabro hecho de sangre como conmemoración a la menor. La noticia de su captura llegó rápidamente a oídos del señor Genaro González, padre de la niña. “Siento un alivio. Esto no me va a devolver a mi hija, pero es algo que anhelábamos desde el corazón. Me siento feliz, aunque vengo de dejar a mi hija en estos instantes allá en un sepulcro, pero ella también está contenta allá arriba, porque sabe que atraparon al asesino”, comentó ante las cámaras de varios medios de comunicación. Además: Habrían capturado a Harold Echeverry, presunto asesino de Michel Dayana, menor de 15 años de Cali

En video quedó registrado el sepelio de Michel, con una gran cantidad de flores, globos morados y blancos y carteles de protesta.