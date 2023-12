Perrita se habría lanzado de un sexto piso por pánico a la pólvora: entró en desespero y reaccionó

Diciembre es el mes en el que más se registran casos desafortunados relacionados a las mascotas del hogar, esto, por el uso de la pólvora.

Un lamentable caso se reportó en Marinilla, Antioquia el pasado 13 de diciembre, donde una perrita de raza husky siberiano saltó desde un sexto piso tras sentir mucho pánico por el fuerte ruido de una quema excesiva y prolongada de pólvora.

Según dio a conocer El Tiempo, algunos vecinos testificaron que el animal pasaba mucho tiempo en el balcón, por lo que se encontraba expuesta en mayor medida al estruendo provocado por los voladores.Tras verse estresada y desesperada, decidió saltar desde la gran altura.

Puede leer: Familia de bebé que nació sin ano busca ayuda para comprar medicamentos

El animal no murió en el acto, sino que estuvo en urgencias por varias horas luchando contra sus graves heridas en sus patas y órganos internos. Lastimosamente, no aguantó y murió luego de tanto sufrimiento. Una de las vecinas que se percató de todo lo sucedido fue la persona que se encargó amablemente de trasladar a la canina hasta un veterinario, pues según informó El Colombiano, sus amos ni siquiera se dieron cuenta sino mucho tiempo después. "En cuanto a los dueños del perro, según los vecinos, no se dieron cuenta de lo que había sucedido hasta cuatro horas después de la muerte del perro", dice el medio referido.

"De acuerdo con versiones de algunas personas que viven cerca de la edificación, la perrita permanecía mucho tiempo sola en el balcón y todo el tiempo lloraba; además ya se habían presentado varias quejas por convivencia, porque sus tenedores pasaban hasta tres días, presuntamente, sin limpiar el balcón donde ella tenía que permanecer y hacer sus necesidades”, reportó el diario Mi Oriente.

Además: Monja denunció violencia y abuso sexual en un convento de Antioquia

Luego de este desafortunado hecho, las autoridades ambientales del municipio pusieron en marcha la investigación correspondiente del caso con el fin de establecer responsabilidades en este lamentable hecho que deja a un inocente ser, sin vida.