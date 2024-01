"Continúa la persecución": Petro denunció hostigamiento contra su hija menor en parque de Estados Unidos

Un nuevo episodio de aparente hostigamiento en contra de la hija menor del presidente Gustavo Petro, se registró hoy en Estados Unidos, cuando ella y su familia caminaba por uno de los parques de La Florida.

Fue a través de su cuenta de X, que el mandatario reclamó por los comentarios hechos por una transeúnte cuando Antonella Petro, de 15 años, recorría una de las calles del parque en compañía de su familia, incluida la primera Dama, Verónica Alcocer.



“Esto pasó con mi hija en un parque en la Florida, EEUU, al que fue me hija con su familia. Así la trató una señora colombiana de derechas. No contentos con el acoso que sufrió en el estadio de Barranquilla, continúa la persecución de la ignorancia derechista contra una menor de edad. El fiscal en silencio”, escribió el Jefe de Estado.

Vea acá: Hay más muertes por otros virus que por Covid-19: Minsalud



En el video de 17 segundos que circula por las redes sociales se ve cómo una ciudadana se acerca directamente a la menor y le reclama por la más reciente controversia de los Juegos Panamericanos. “Oye, qué tal los Panamericanos. Bien, ¿No? Sabroso paseando y quejarse del capitalismo”. Posteriormente, cuando la niña se gira y le pregunta por sus comentarios, la ciudadana le replica: “No quiero contigo nada porque no te estoy diciendo nada”.



Las reacciones no se hicieron esperar y el ministro del Interior, Juan Fernando Velasco se pronunció también en su cuenta de X rechazando el acto: “El odio expresado de esa manera es un indicador de como algo no funciona en la vida de quien lo demuestra, en este caso con el hostigamiento a una menor de edad, y además deja traslucir un dejo de arribismo cuando se dice que por ser progresista no se puede viajar al exterior. Condeno estas actitudes, sea quien sea la víctima”.

Puede leer: Gobierno Petro defiende millonarios gastos de la primera dama Verónica Alcocer



Minutos antes el senador Alexander López, había replicado el video en su cuenta de X, que fue subido inicialmente por Wilson Suaza excandidato al Concejo de Cali, líder de procesos sociales desde hace 15 años con su organización Vamos que Vamos.



El senador López reprochó las palabras de la mujer que grabó el video con su propio celular y de quien se desconoce la identidad. “El odio de algunos sectores de la oposición reaccionaria está sobrepasando los límites al punto de hostigar la familia del presidente con premisas ridículas y absurdas”, comentó López.