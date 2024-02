"No quiero quedar huérfano": niño le suplica a secuestradores que liberen a su madre

El jovencito realizó un video para suplicar que le devuelvan a su mamá sana y salva para que lo acompañe.

El hecho tuvo lugar en las tierras del sur de Bolívar. Un territorio que ha sido azotado por la violencia y el cruce de ataques entre las FARC, el ELN y el Clan del Golfo para apoderarse de las actividades ilegales de la zona.

Recientemente se conoció un desgarrador video protagonizado por un menor quien le suplica a sus secuestradores que liberen a su madre. Según Vanguardia la mujer fue identificada como Sara Emilia Rodríguez y fue secuestrada junto a un hombre en el sector Lejanía, vereda La Esperanza, en el municipio de Cantagallo. "No tengo padre, no tengo a nadie. No quiero quedar huérfano, por favor ¿pueden devolvérmela?", se escucha que dice el adolescente.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, ha hecho un llamado urgente a la intervención del presidente Gustavo Petro en la región en medio de esta creciente ola de violencia. Incluso, el alcalde del municipio del Arenal del Sur, Ramón Zayas, denunció el desplazamiento de 20 familias de la vereda La Dorada debido a los enfrentamientos el pasado 19 de enero.

El medio ya citado informó que en respuesta a estas alarmantes situaciones, el gobernador Yamil Arana ha solicitado la ejecución de 80 órdenes de captura en 9 municipios contra actores armados ilegales, acusándolos de homicidio, delitos sexuales y concierto para delinquir. Arana ha visitado la región en dos ocasiones para escuchar a la comunidad y llevar a cabo consejos de seguridad, tratando de hacer frente a la escalada de violencia.

La comunidad espera acciones inmediatas para restaurar la paz y la seguridad en la región afectada por la violencia despiadada de grupos armados ilegales.